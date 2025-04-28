В пресс-службе заявили, что приняты все меры по возобновлению работы.

Утром, 28 апреля, в соцсетях начала распространяться информация о том, что в работе касс и мобильного приложения сети гипермаркетов "Эпицентр" произошел сбой.

В частности, ни в одном из магазинов сети невозможно осуществить покупки.

В некоторых сообщениях высказывались предположения о хакерской атаке.

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Впоследствии компания выпустила официальное заявление, где отметила, что сбой вызван техническими проблемами.

"Имеются временные технические проблемы, на данный момент приняты все меры по восстановлению работы", - говорится в заявлении пресс-службы.

Сбой в работе украинских компаний - последние новости

26 апреля в Украине произошел масштабный сбой в работе банковских терминалов и других сервисов, в частности государственных. В частности, сбой коснулся работы "Дії" и "Новой почты". Кроме этого, из-за проблем в работе "Ощадбанка" в киевском метрополитене было невозможно рассчитаться банковскими карточками.

Позже в "Дії" заявили, что сбой в работе приложения произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

23 марта "Укрзализныця" сообщила о техническом сбое в IT-системе, в результате чего не работали онлайн-сервисы компании. В частности временно не работали продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

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