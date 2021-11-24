Судья уверяет, что построила дом за 1,8 млн грн. Эти деньги ей якобы подарила мать.

Семья судьи Печерского районного суда Киева Татьяны Ильевой, в кабинете которой НАБУ провело обыски, возводит роскошный особняк под Киевом и пользуется дорогими автомобилями. В то же время официальных соразмерных состояний у семьи судьи нет.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

У Ильевой есть особняк на 264 квадратных метра в Хотяновке. Рядом с ним сейчас достраивают еще один дом, но уже немного меньше.

Читайте такжеРабинович "спалил" незадекларированный дом Ильи Кивы под Киевом (видео)В декларации судьи указано, что на строительство потратили 1,8 млн грн. Примерно столько стоит двухкомнатная квартира на окраине Киева. Официально у судьи не было 1,8 млн грн, когда строительство уже велось. Потом Ильева задекларировала 1 млн грн, а затем еще 1,5 млн в качестве якобы подарков от матери.

Кстати, мать судьи живет в Могилев-Подольском. По словам местных жителей, женщина продает пирожки на местном рынке. Кроме торговли мать судьи занимается фермерством и имеет в пользовании около 50 гектаров земли. За 10 лет эта деятельность официально принесла ей чуть больше 20 тысяч долларов (538 тысяч грн).

Земельный участок в Хотяновке, где сейчас построен дом судьи, ей якобы подарили. 24 сотки в Хотяновке, которые на рынке стоят ориентировочно 2,5 млн грн, Ильева получила в подарок от тети. Она также живет в Могилев-Подольском и занимается фермерством и торговлей.

Семья судьи ездит на дорогих автомобилях. В начале ноября судья купила Range Rover, цена которого стартует от полумиллиона гривен. Range в этом году стал уже третьим автомобилем Ильевой. До этого судья ездила на Mercedes G-класса и на BMW X5.

На дочь Ильевой записан Land Cruiser 200, стоимость которого на рынке стартует с отметки в полтора миллиона гривен. На момент покупки машины девушка только закончила обучение в университете и соразмерных доходов официально не имела.

Судья отказалась объяснять и комментировать происхождение средств на дорогую недвижимость, авто и подарки от матери.

Напомним, что 20 октября детективы НАБУ пришли с обысками в кабинет Ильевой. Причиной стало то, что в ноябре 2020-го судья сняла арест с денежных средств, которые были изъяты у бывшего первого заместителя председателя правления компании "Хлеб Украины" Андрея Миханива. Мужчину обвиняют в" легализации преступных средств" экс-премьера Павла Лазаренко. У Миханива изъяли 110 700 евро и 9 300 долларов.

Но аж через два года в суд обратился адвокат Дмитрий Коноваленко с просьбой снять арест в пользу своего клиента Андрея Сердюка, который якобы и отдал арестованную сумму Миханову на хранение.

Ильева не имела права рассматривать вопрос снятия этого ареста, потому что дело Миханива уже рассматривалось по существу. Впрочем, после решения Ильевой деньги ожидаемо исчезли.

Журналисты отмечают, что в начале года по аналогичной схеме и при участии фактически тех же лиц было выведено 400 тысяч долларов, арестованных в рамках другого уголовного производства. В Агентство по розыску и менеджменту активов, которые хранили арестованное, обратился адвокат с решением суда о снятии ареста со средств. Позже выяснилось, что решение было поддельным. По данным следствия, в схеме приняли участие те же люди (Коноваленко и брат Сердюка), которым Ильева фактически отдала более 3 миллионов гривен.

Как сообщал УНИАН, журналистам впервые удалось с высоты птичьего полета заснять голубой особняк со шпилем бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и двор возле него. Он расположен в пригороде столицы, на одной из центральных улиц Софиевской Борщаговки.

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Автор: Марта Гичко