События вокруг "Мотор Сичи" разрушают последние иллюзии инвесторов о возможности работать в Украине - эксперт

Кейс ПАО «Мотор Сич» разрушит последние иллюзии инвесторов о возможности работать в Украине, а вместе с этим и «обнулит» инвестиционную привлекательность страны.

Такое мнение о происходящем с украинским флагманом авиационного двигателестроения высказал известный инвестиционный аналитик Иван Угляница.

«Инвесторы уже не питают иллюзий о возможности работать в Украине. Происходящее с ПАО «Мотор Сич» — это типичный украинский кейс, демонстрирующий работу силовых и правоохранительных органов, а также судебной ветви власти против инвесторов. Деятельность предприятия без законных оснований парализована: ПАО «Мотор Сич» не работает ни для Украины, ни для инвесторов — ни для кого», — прокомментировал Угляница последствия трехлетнего ареста акций компании по инициативе Службы безопасности Украины.

По его словам, в случае дальнейшего блокирования деятельности ПАО «Мотор Сич» флагманское украинское предприятие повторит судьбу других отраслей. В качестве примера Угляница привел судостроительные предприятия, которые «были попилены на металлолом».

«Если государство видит в сделке с китайскими инвесторами противоречие каким-то мифическим «государственным интересам» — пускай представители Офиса президента, правительства, Совета безопасности и обороны, СБУ, АМКУ или Укроборонпрома явятся в суд и пояснят причины, цели и мотивы ареста акций компании — законодательных ограничений на такие сделки нет. В противном случае этот кейс — пример обычного рейдерского захвата предприятия государственными институтами, и блокирования его деятельности, блокирование доступа акционеров к управлению компанией. Именно так это видится инвесторам, ведь законных причин для блокирования сделки с акциями или деятельности ПАО «Мотор Сич» нет», — прокомментировал Иван Угляница.

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Инвестиционный аналитик добавил, что он, как и другие инвесторы, с интересом наблюдает за развитием этой истории, поскольку некогда акции компании «Мотор Сич» были одним из самых ликвидных инструментов украинского фондового рынка, и входили в индексные корзины для формирования ключевых индикаторов ведущих украинских бирж.

Аналитик выразил надежду, что по завершении истории с блокированием акций ПАО «Мотор Сич» инициаторы и исполнители этих противозаконных действий должны понести ответственность — так Украина сможет продемонстрировать инвесторам, что противозаконные действия в отношении инвесторов не остаются безнаказанными.

Как сообщалось ранее, в Шевченковском районном суде столицы и Киевском апелляционном суде рассматриваются ходатайства компаний-акционеров ПАО «Мотор Сич» о снятии ареста с акций компании. Невозможность получить реестры акционеров полностью заблокировала управление компанией, поскольку невозможно созвать собрание акционеров для определения стратегических вопросов деятельности компании, ее хозяйственной деятельности. Как следствие, показатели ПАО «Мотор Сич» стремительно ухудшаются: за период действия ареста акций в разы сократились доходы компании, она оказалась на грани банкротства, тысячи сотрудников потеряли рабочие места.

В то же время судьи не усматривают в происходящем вокруг ПАО «Мотор Сич» «государственных интересов», и отказываются вызывать на заседания представителей государства, чтобы дать им возможность обосновать свою позицию по поводу ареста акций компании и блокирования ее деятельности.

Значительный общественный резонанс и пристальный интерес СМИ к судебному процессу заставили представителей судебной власти вести заседания в прямом эфире на специальной YouTube-платформе «Судова влада України». На сегодня 27 августа в 15:15 назначено очередное заседание апелляционного суда, которое можно увидеть в прямой трансляции по этой ссылке.