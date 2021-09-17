Вместе с тем Кудрявцев отметил, что сейчас успех инициативы главы министерства зависит только от новой команды инспекции.

15 сентября правительство ликвидировало Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Теперь вместо нее архитектурой и градостроительством будет заниматься Государственная инспекция архитектуры и градостроительства. Данную реформу лично курировал глава министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев. Он обещает, что в ГИАГ будут автоматизированы все процессы и полностью исчезнут коррупционные риски.

Экс-руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев прокомментировал эти события УНИАН. Он возглавлял ГАСИ три с половиной года, за которые инспекция покинула лидерство среди самых коррумпированных государственных структур, а строительная отрасль по легкости ведения строительного бизнеса поднялась на 118 позиций.

"Я боролся с коррупцией в ГАСИ все годы моей работы и лично убедился в необходимости полного переформатирования этой структуры для искоренения коррупции в сфере. То, что ее удалось вообще ликвидировать, а тем более в обещанный срок, это вообще огромная победа профильного министра. Ликвидация ГАСИ даст возможность покончить с аферами в градостроительстве. Команде Чернышева это под силу", – сказал он.

При этом, Кудрявцев подчеркнул, что праздновать рано.

"То, что ликвидации ГАСИ сопутствовала мощная анти-кампания против министра, демонстрирует, что строительные коррупционеры не сдаются и впереди у ГИАГ много нервной работы и сложной борьбы", – заявил он.

Вместе с тем Кудрявцев отметил, что сейчас успех инициативы главы министерства зависит только от новой команды инспекции.

"Важно как именно полученным после перезагрузки шансом распорядится руководитель и коллектив новосозданного органа, – подчеркнул он. – Главное, чтобы это не оказалось просто сменой вывески и очередным разочарованием, еще одной псевдо реформой. Такой ошибки мы себе позволить просто не можем. В Украине нужно строить по-новому. Другого выхода у нас нет".

Кудрявцев также предложил приоритетные шаги для новой инспекции: "уничтожение коррупции путем полной автоматизации получения разрешений через электронный кабинет застройщика; обеспечение полной прозрачности и доступности всех услуг, которые государство предоставляет участникам рынка; единый справедливый подход для каждого заказчика и каждого объекта строительства; системный подход вместо косметических правок в государственных строительных нормах".

Напомним, что реформа ГАСИ, много лет считавшейся одним из самых коррумпированных и забюрократизированных органов в Украине, планировалась еще при Кабинете министров Алексея Гончарука, но на деле заниматься ею начала команда министра развития общин и территорий Алексея Чернышова уже в кабинете министров Дениса Шмыгаля. Они предложили концепцию ГИАГ – Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. По их задумке главными задачами новой инспекции станут уничтожение коррупции и необоснованных отказов, создание системы профессиональных участников строительного рынка и повышение безопасности и качества строительства благодаря страхованию.

Автор: Григорий Бондарь