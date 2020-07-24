Украине выделят 58 миллионов евро на строительство и ремонт ПТУ

Этот кредит должен дополнить финансируемую Финляндией, Польшей, Германией и Эстонией программу развития профтехобразования в Украине EU4Skills

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Украине 58 млн евро на строительство новых и модернизацию существующих учреждений профессионального технического образования в 10 областях страны.

Об этом сообщила пресс-служба ЕИБ на своем официальном веб-сайте.

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Сроки

Этот кредит должен дополнить финансируемую Финляндией, Польшей, Германией и Эстонией программу развития профтехобразования в Украине EU4Skills.

Однако, в ЕИБ не уточнили, когда будет завершена оценка проекта и выделены средства на его реализацию.

ЕИБ

Европейский инвестиционный банк - кредитное учреждение Европейского Союза для финансирования в форме долгосрочных кредитов и единственный банк, принадлежащий и представляющий интересы государств - членов ЕС.

Банк является крупнейшим в мире международным заемщиком и кредитором по объемам, предоставляет финансирование и экспертизу для надежных и стабильных инвестиционных проектов, способствующих достижению целей политики ЕС.

Хронология событий

1 июля ЕИБ в рамках программы InnovFin Science согласовал предоставление кредита в размере 50 млн евро для первого инновационного парка Украины UNIT.City, который будет направлен на финансирование проекта строительства академии IТ-образования и многофункционального офисного пространства для технологических компаний.

7 июля 2020 года стало известно о том, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий.

Ожидается, что проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине будет подкреплен кредитом от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам.

До конца 2020 года до конца года Министерство инфраструктуры планировало подписать соглашение с Европейским инвестиционным банком о выделении 200 млн евро на развитие городского общественного транспорта Украины.

В 2019 году Европейский Союз и его финансовые институты предоставили Украине 6 млрд евро на инфраструктурные проекты в рамках различных программ.

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