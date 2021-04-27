Украина получает больше преимуществ от переработки собственного лома в продукцию с добавленной стоимостью, чем от экспорта сырья, отмечают в Европейской бизнес-ассоциации.

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призывает народных депутатов поддержать принятие в целом законопроекта №5175, предусматривающего продление действия пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро/тонна еще на 5 лет

Об этом говорится в письме ЕБА к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, председателю комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрию Наталухе и председателю парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, передает uaprom.info.

"Эксперты ассоциации детально проанализировали проект закона №5175 и выражают свою поддержку инициативе продлении срока действия экспортной пошлины на металлолом. Считаем, что принятие законопроекта будет способствовать уменьшению дефицита металлолома на внутреннем рынке Украины и в целом будет иметь положительный эффект для экономики Украины", - говорится в письме.

ЕБА отмечает, что Украина получает больше преимуществ от переработки собственного лома в продукцию с добавленной стоимостью, чем от экспорта сырья. В частности, наличие доступного сырья на внутреннем рынке будет способствовать бесперебойному функционированию отечественной металлургической промышленности и, по мнению представителей бизнеса, позволит сохранить рабочие места в реальном секторе экономики, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

При этом, как указано в пояснительной записке к законопроекту, сохранение пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро/тонна позволит обеспечить:

сохранение 21,5 тыс. рабочих мест и создание 3,5 тыс. новых рабочих мест;

дальнейшее развитие металлургической и смежных отраслей промышленности,

будет способствовать дополнительному росту ВВП на 0,03%;

избежание дефицита металлолома на внутреннем рынке;

сокращение потребления энергоресурсов и выбросов СО2;

привлечение дополнительных инвестиций в металлообрабатывающую отрасль Украины.

Отмечается, что на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №5175, продлевающий пошлину на экспорт стального лома еще на 5 лет. Данная пошлина была введена в сентябре 2016 г. для стабилизации работы украинского горно-металлургического комплекса, ее действие заканчивается в сентябре 2021 г. Законопроект уже одобрили комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, комитет по экологической политике и природопользованию, а также комитет по экономическому развитию.

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Автор: Григорий Бондарь