Украинцы активно зарабатывают в интернете, а сумма их доходов во многом зависит от региона.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном платежной платформой Payoneer.
Читайте такжеДенег ни на что не хватает: в каких областях больше всего выросли тарифы и цены на продуктыСамый высокий средний доход у столичных онлайн-продавцов — $4 920 в месяц.
Согласно результатам исследования, Харьков — лидер в ІТ и онлайн-образовании, Львов — в креативных сферах, Одесса — в аренде туристического жилья, фрилансе.
"В большинстве сфер, в которых украинцы работают на иностранных рынках, доминируют крупные города. Например, три четверти от общих зачислений арендодателям туристического жилья приходится на Киев, Харьков, Львов, Днепр и Одессу. В то же время от всех зачислений креаторам в социальных сетях всего 30% концентрируется в этой пятерке городов. То есть в некоторые сферы уже активно приобщаются и жители регионов", — отметил генеральный менеджер Payoneer в Украине и БеларусиИгорь Ковалев.
Киев
Киев держит первенство по количеству украинцев, работающих на иностранных рынках, хотя по уровню среднего дохода киевляне - лидеры только в сфере онлайн-торговли. За первые шесть месяцев 2021 года продажи на международных маркетплейсах принесли им $29 490, или около $4 920 в месяц.
В то же время столичные фрилансеры зарабатывают меньше всех среди жителей больших городов — за первую половину 2021 года их средний заработок составил $7 030, или $1 170 в месяц.
Если же сравнить показатели первого полугодия 2020 и 2021 годов, то значительнее всего выросли средние доходы IT-компаний — на 41%, и креаторов на социальных платформах — на 35%.
Харьков
Средние доходы харьковских IT-компаний за первые 6 месяцев 2021 года были самыми высокими в Украине — $9 440, что на 29% больше, чем за первое полугодие 2020 года. В сфере онлайн-образования в лидерах также харьковчане. За первые шесть месяцев 2021 года онлайн-преподаватель из "города студентов" заработал в среднем $2 870, увеличив за год свой доход на 14%.
Средний доход фрилансера в Харькове составил $8 640 за полугодие, или $1 440 в месяц. В то же время на аренде туристического жилья харьковчане заработали меньше всего среди жителей больших городов — в среднем $1 540 за 6 месяцев.
Львов
Львов, — лидер в креативных сферах. Здесь больше всего в Украине зарабатывают стоковые фотографы (в среднем $3 300 за шесть месяцев 2021 года) и креаторы на социальных платформах (в среднем $3 840 за полугодие). В то же время доходы последних за год, с первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года, выросли почти втрое — на 145%.
Средний доход львовской IТ-компании за первые 6 месяцев 2021 года составил $8 890, или $1 480 в месяц, — больше зарабатывают только харьковские предприятия. У онлайн-продавцов заработок выше — в среднем $21 380 за полугодие, или $3 560 в месяц. Эти суммы на 43% больше, чем за январь-июнь 2020 года.
Одесса
У Одессы первенство сразу в трех категориях: стриминг, фриланс и аренда туристического жилья. Так, в первом полугодии 2021 года live-трансляции приносили одесситам в среднем $16 620 в месяц, что почти в 6 раз больше, чем в прошлом году. На фрилансе жители заработали в среднем $23 030 за пол года, или $3 840 в месяц.
Сфера аренды туристического жилья в городе-курорте восстанавливается — с первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года средний доход владельца недвижимости вырос почти в 5 раз. Всего за январь-июнь 2021 одесситы заработали в среднем $21 350, или около $3 560 в месяц.
Днепр
Средний доход днепровского фрилансера составил $8 740 за первое полугодие 2021 года, или $1 460 в месяц. Эти суммы почти на четверть (24%) больше, чем за январь-июнь 2020. Средний заработок IT-компаний в "космической столице" за год вырос на 20% — до $8 040 за пол года, или примерно $1 340 в месяц.
В то же время стример из Днепра за январь-июнь 2021 года заработал в среднем $7 530, или $1 250 в месяц. В прошлом году live-трансляции приносили днепрянам в 4 раза меньше. В e-commerce жители Днепра зарабатывают больше — так, средний доход онлайн-продавца за полгода составил $21 920, или около $3 650 в месяц.
Уровень жизни украинцев:
- По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.
- Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.
- По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.
- По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могли позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могли купить дорогую технику (холодильник или телевизор).
- 11 августа 2021 года председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о том, что украинцы массово проедают свои сбережения.