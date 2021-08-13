Самый высокий средний доход от e-commerce у столичных онлайн-продавцов.

Украинцы активно зарабатывают в интернете, а сумма их доходов во многом зависит от региона.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном платежной платформой Payoneer.

Читайте такжеДенег ни на что не хватает: в каких областях больше всего выросли тарифы и цены на продуктыСамый высокий средний доход у столичных онлайн-продавцов — $4 920 в месяц.

Согласно результатам исследования, Харьков — лидер в ІТ и онлайн-образовании, Львов — в креативных сферах, Одесса — в аренде туристического жилья, фрилансе.

"В большинстве сфер, в которых украинцы работают на иностранных рынках, доминируют крупные города. Например, три четверти от общих зачислений арендодателям туристического жилья приходится на Киев, Харьков, Львов, Днепр и Одессу. В то же время от всех зачислений креаторам в социальных сетях всего 30% концентрируется в этой пятерке городов. То есть в некоторые сферы уже активно приобщаются и жители регионов", — отметил генеральный менеджер Payoneer в Украине и БеларусиИгорь Ковалев.

Киев

Киев держит первенство по количеству украинцев, работающих на иностранных рынках, хотя по уровню среднего дохода киевляне - лидеры только в сфере онлайн-торговли. За первые шесть месяцев 2021 года продажи на международных маркетплейсах принесли им $29 490, или около $4 920 в месяц.

В то же время столичные фрилансеры зарабатывают меньше всех среди жителей больших городов — за первую половину 2021 года их средний заработок составил $7 030, или $1 170 в месяц.

Если же сравнить показатели первого полугодия 2020 и 2021 годов, то значительнее всего выросли средние доходы IT-компаний — на 41%, и креаторов на социальных платформах — на 35%.

Харьков

Средние доходы харьковских IT-компаний за первые 6 месяцев 2021 года были самыми высокими в Украине — $9 440, что на 29% больше, чем за первое полугодие 2020 года. В сфере онлайн-образования в лидерах также харьковчане. За первые шесть месяцев 2021 года онлайн-преподаватель из "города студентов" заработал в среднем $2 870, увеличив за год свой доход на 14%.

Средний доход фрилансера в Харькове составил $8 640 за полугодие, или $1 440 в месяц. В то же время на аренде туристического жилья харьковчане заработали меньше всего среди жителей больших городов — в среднем $1 540 за 6 месяцев.

Львов

Львов, — лидер в креативных сферах. Здесь больше всего в Украине зарабатывают стоковые фотографы (в среднем $3 300 за шесть месяцев 2021 года) и креаторы на социальных платформах (в среднем $3 840 за полугодие). В то же время доходы последних за год, с первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года, выросли почти втрое — на 145%.

Средний доход львовской IТ-компании за первые 6 месяцев 2021 года составил $8 890, или $1 480 в месяц, — больше зарабатывают только харьковские предприятия. У онлайн-продавцов заработок выше — в среднем $21 380 за полугодие, или $3 560 в месяц. Эти суммы на 43% больше, чем за январь-июнь 2020 года.

Одесса

У Одессы первенство сразу в трех категориях: стриминг, фриланс и аренда туристического жилья. Так, в первом полугодии 2021 года live-трансляции приносили одесситам в среднем $16 620 в месяц, что почти в 6 раз больше, чем в прошлом году. На фрилансе жители заработали в среднем $23 030 за пол года, или $3 840 в месяц.

Сфера аренды туристического жилья в городе-курорте восстанавливается — с первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года средний доход владельца недвижимости вырос почти в 5 раз. Всего за январь-июнь 2021 одесситы заработали в среднем $21 350, или около $3 560 в месяц.

Днепр

Средний доход днепровского фрилансера составил $8 740 за первое полугодие 2021 года, или $1 460 в месяц. Эти суммы почти на четверть (24%) больше, чем за январь-июнь 2020. Средний заработок IT-компаний в "космической столице" за год вырос на 20% — до $8 040 за пол года, или примерно $1 340 в месяц.

В то же время стример из Днепра за январь-июнь 2021 года заработал в среднем $7 530, или $1 250 в месяц. В прошлом году live-трансляции приносили днепрянам в 4 раза меньше. В e-commerce жители Днепра зарабатывают больше — так, средний доход онлайн-продавца за полгода составил $21 920, или около $3 650 в месяц.

Уровень жизни украинцев:

По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.

По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могли позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могли купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

11 августа 2021 года председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил о том, что украинцы массово проедают свои сбережения.

Автор: Елена Коваленко