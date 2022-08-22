Проект реализуется в партнерстве с Международным благотворительным фондом "Каритас Украины".

Во всех фирменных магазинах Киевстар абоненты мобильного оператора могут передать смартфоны, которыми они не пользуются, вместе с зарядным устройством для помощи пострадавшим от войны соотечественникам. Каритас Украины позаботится, чтобы они попали к вынужденным переселенцам, которые, в частности, потеряли телефон для связи с родными.

Клиенты Киевстар, которые приобщаются к благотворительной инициативе, получат от оператора 90 дней безлимитного мобильного интернета или 3 месяца "Киевстар ТВ" бесплатно.

Проект реализуется в партнерстве с международным благотворительным фондом "Каритас Украины", через ячейки которого по всей Украине граждане смогут получить "девайсы помощи". Перед отправкой новым владельцам переданные смартфоны или кнопочные телефоны консультанты магазинов Киевстар проверять на исправность и отсутствие личной информации ее предыдущего владельца.

"Во время эвакуации из зоны активных боевых действий многие украинцы остались без имущества, в частности без телефонов и связи с родными. Поэтому мы вместе с партнером хотим изменить ситуацию и до июня 2023 года планируем собирать смартфоны, которые передадим вынужденным переселенцам. Наши сотрудники так же присоединятся к этой важной инициативе", - комментирует руководитель монобрендового канала продаж Киевстар Константин Доронин.

"Этот проект является чрезвычайно важным, поскольку он поможет соединить людей не только качественной связью, но и поможет лицам, пострадавшим от войны, получить замену потерянного мобильного устройства. В современном мире, особенно в условиях войны, быть на связи - базовая потребность каждого человека", - комментирует директор по коммуникациям и мобилизации ресурсов Каритаса Украины Владислав Шелоков.

Поддержка вынужденных переселенцев - одно из важных направлений социальной ответственности Киевстар, вместе с гуманитарной помощью военным, медикам и людям элегантного возраста. С начала полномасштабного вторжения России Киевстар выделил уже более 49 миллионов гривень благотворительной помощи. И создал возможности для абонентов также присоединиться к этой помощи. Например, присоединившись к сбору средств на пикапы для ВСУ в рамках проекта #Дорогиперемоги с БО "Повернись живим" и группой "Океан Эльзы", который длится до 24 августа включительно.

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждено исследованиями Speedtest от Ookla. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, которая имеет главный офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

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