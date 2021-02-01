Серебро растет в цене на фоне активности частных инвесторов в популярной группе в соцсети Reddit — WallStreetBets.

Стоимость серебра превысила $30 за унцию. Цена мартовских фьючерсов на серебро поднялась на 12,8%, достигнув $30,35 за унцию.

Такие показатели были зафиксированы в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex. Последний раз цена превышала эту отметку в феврале 2013 года.

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По данным на 12:15, стоимость серебра составляла $30,09 (+11,82%).

Серебро растет в цене на фоне активности частных инвесторов в популярной группе в соцсети Reddit — WallStreetBets.

Ранее они решили поднять стоимость металла после успеха с акциями компании GameStop и мем-криптовалютой Dogecoin.

Что этому предшествовало

По итогам первого полугодия 2020 года спрос на ювелирные изделия в мире снизился на 46%, до 572 т.

27 июля цена на золото достигла максимума за всю историю торгов. Она выросла на 1,9% и достигла $1935 за тройскую унцию, позже цена поднялась до отметки $1943,93. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен в 2011 году.

По состоянию на 30 июля 2020 года в мире до рекордного минимума упал спрос на ювелирные изделия.

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Автор: УНИАН