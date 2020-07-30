В мире до рекордного минимума упал спрос на ювелирные изделия

Между тем, 27 июля цена на золото достигла максимума за всю историю торгов.

Глобальный спрос на ювелирные изделия из золота во втором квартале 2020 года упал на 53%, до рекордного квартального минимума в 251 т. Причиной этого стали нестабильность в мире из-за коронавируса COVID-19 и высокие цены на золото.

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Об этом сообщил Всемирный совет по золоту, передает kommersant. По итогам первого полугодия спрос на ювелирные изделия в мире снизился на 46%, до 572 т.

27 июля цена на золото достигла максимума за всю историю торгов. Она выросла на 1,9% и достигла $1935 за тройскую унцию, позже цена поднялась до отметки $1943,93. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен в 2011 году.

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