По его словам, тенизация игорного бизнеса происходит из-за чрезмерной налоговой нагрузки на игроков.

Государственный бюджет теряет миллиарды гривень из-за увеличения теневого сегмента игорного бизнеса в Украине в результате чрезмерного налогового давления на легальных операторов, заявил экономист Борис Кушнирук.

"У нас игорный бизнес. Мы пиаримся на уровне комитетов парламентских относительно того, что они делают. А по факту противодействия, реального противодействия тенизации игорного бизнеса нет. А это огромные средства, которые не поступают в государственный бюджет", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, тенизация игорного бизнеса происходит из-за чрезмерной налоговой нагрузки на игроков. Поскольку для простых игроков в таком случае выгоднее идти именно к нелегальному игорному бизнесу – потому что там с игрока никаких налогов не удерживают, пояснил эксперт.

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Как известно, в Налоговом кодексе есть спорная новелла, которая предусматривает по сути двойное налогообложение всего размера ставки. Согласно этой новелле, человек делает ставку за ранее полученные деньги (зарплату, премии, проценты с депозитов и т.д.), с которых уже были удержаны НДФЛ, ВС, налог на проценты с депозитов и т.д., а затем его ставка еще дополнительно облагается этими налогами.

Все это приводит к переходу игроков в теневой сегмент и как следствие резкому падению доходов государственного бюджета от легальных операторов игорного бизнеса.