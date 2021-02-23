Речь идет о создании туристической инфраструктуры, инновационно-технологических парков, центров креативной экономики, индустриальных парков и других инфраструктурных проектов.

Министерство развития громад и территорий (Минрегион) в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" будет реализовывать 40 проектов экономического развития регионов.

Читайте такжеЗеленский анонсировал строительство спортивных арен в каждом регионе УкраиныОб этом сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.

"При поддержке со стороны президента мы начинаем это направление, чтобы в регионах создавались новые рабочие места и жители имели возможность для собственного профессионального развития на родине. Таким образом мы сможем выровнять диспропорцию в развитии различных регионов страны и повысить инвестиционную привлекательность областей, которые больше всего в этом нуждаются", - цитирует пресс-служба его слова.

В частности, речь идет о создании туристической инфраструктуры, инновационно-технологических парков, центров креативной экономики, индустриальных парков и других инфраструктурных проектов.

По словам министра, в Украине 10 из 24 областей имеют уровень валового регионального продукта на душу населения ниже 75% от среднего по стране.

"Такая региональная диспропорция означает, что в этих областях у жителей меньше условий для развития и самореализации, чем в других регионах Украины", - сказал Чернышов.

Кроме того, он сообщил, что в некоторых регионах Украины численность населения составляет менее миллиона человек (в Кировоградской, Черновицкой, Черниговской областях) и к этому показателю также приближаются Волынская, Сумская, Тернопольская, Херсонская области. По словам министра, это тоже негативно влияет на инвестиционную привлекательность регионов.

Что этому предшествовало

Сегодня, 22 февраля, Чернышов сообщил, что Украина планирует создать индустриальные парки в Киевской (г. Буча), Житомирской, Львовской и Донецкой (г. Мариуполь) областях.

Также сегодня заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине в 2021 году будут построены в регионах 95 школ, 70 детсадов и 80 спортивных объектов.

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Автор: Павел Степанец