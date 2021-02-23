Министерство развития громад и территорий (Минрегион) в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" будет реализовывать 40 проектов экономического развития регионов.
Читайте такжеЗеленский анонсировал строительство спортивных арен в каждом регионе УкраиныОб этом сообщила пресс-служба Кабмина со ссылкой на министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.
"При поддержке со стороны президента мы начинаем это направление, чтобы в регионах создавались новые рабочие места и жители имели возможность для собственного профессионального развития на родине. Таким образом мы сможем выровнять диспропорцию в развитии различных регионов страны и повысить инвестиционную привлекательность областей, которые больше всего в этом нуждаются", - цитирует пресс-служба его слова.
В частности, речь идет о создании туристической инфраструктуры, инновационно-технологических парков, центров креативной экономики, индустриальных парков и других инфраструктурных проектов.
По словам министра, в Украине 10 из 24 областей имеют уровень валового регионального продукта на душу населения ниже 75% от среднего по стране.
"Такая региональная диспропорция означает, что в этих областях у жителей меньше условий для развития и самореализации, чем в других регионах Украины", - сказал Чернышов.
Кроме того, он сообщил, что в некоторых регионах Украины численность населения составляет менее миллиона человек (в Кировоградской, Черновицкой, Черниговской областях) и к этому показателю также приближаются Волынская, Сумская, Тернопольская, Херсонская области. По словам министра, это тоже негативно влияет на инвестиционную привлекательность регионов.
Что этому предшествовало
- Сегодня, 22 февраля, Чернышов сообщил, что Украина планирует создать индустриальные парки в Киевской (г. Буча), Житомирской, Львовской и Донецкой (г. Мариуполь) областях.
- Также сегодня заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине в 2021 году будут построены в регионах 95 школ, 70 детсадов и 80 спортивных объектов.
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