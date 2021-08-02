Экономист уверен, что Украина выйдет на доковидний уровень не ранее второй половины 2022.

Украинская экономика сможет вернуться к доковидному уровню не раньше 2022 года.

Такое мнение в Telegram высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

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"Экономика США полностью восстановилась после коронакризиса. "А почему бы не воспользоваться передовым опытом США?" - подумали наши чиновники. И воспользовались", - отметил экономист.

Однако, по его словам, Украина выйдет на доковидний уровень не ранее второй половины 2022.

"Почему так? А потому, что опыт США мы то переняли, но не тот, что сейчас, а тот, что был ровно сто лет назад, во время великой депрессии, когда они по всей стране строили дороги, поднимая экономику и создавая рабочие места", - отметил Уманский.

По словам эксперта, проект "Большая стройка" - это попытка украинской власти подражать США.

"Именно примером США власть прикрывает свое "Большое строительство". Однако, в современной Украине это не работает, я уже много раз объяснял, почему. А сейчас мы видим и эмпирические доказательства: рабочих мест получилось немного, ВВП падает, кризис не преодолен, и прогнозируемое время его преодоления достаточно далеко. Можно на повышенных тонах спросить у Байдена почему так сложилось, но, на мой взгляд, ответ очевиден. Власть выбирает не те пути, которые дают шанс на построение сильной экономики, а те, что дают больше коррупционных возможностей", - отметил экономист.

«Большая стройка»: что необходимо знать

С марта 2020 года в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

Автор: Елена Коваленко