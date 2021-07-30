Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Победный рост средней зарплаты в Украине, о котором заявила украинская власть, не означает, что у населения выросла покупательская способность.

Такое мнение в Telegram высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

Читайте такжеБольше $500: Шмыгаль подтвердил рекордный рост средней зарплаты в Украине

"Эпоха бедности закончилась! Средняя заработная плата выросла до рекордных 525 долларов, рапортует власть. Чиновники откупоривают шампанское, играет музыка, в небе салют. Дети смеются, а комары не кусают ... Но я вынужден испортить этот праздник. Дьявол, как всегда, в мелочах", - написал экономист.

По словам Уманского, в статистике были учтены не все факторы.

"Наши чиновники имеют плохую привычку брать одну положительную цифру и размахивать ею, как флагом над Рейхстагом. Они словно сознательно игнорируют реальную картину. Или сознательно отвлекают внимание от своих провалов?", - отметил эксперт

"Вот вам интересна пара цифр:

цифра первая. За год средняя зарплата выросла на 23%;

цифра друга. Общий доход населения уменьшился на 1,4%.

Также есть еще несколько показателей. Например, будущее подорожание отопления минимум на 40%. Или повышение стоимости электричества в два раза. Цена газа по сравнению с прошлым годом взлетела в несколько раз. Подорожали продукты питания", - написал экономист.

По его словам, исходя из этого, рост доходов населения не может перекрыть стремительно растущие расходы.

"Эти показатели свидетельствуют о том, что расходы населения растут гораздо быстрее, чем доходы. Средняя зарплата как бы выросла. Но на самом деле, купить на ее можно гораздо меньше. Вот такой парадокс. Денег как бы больше, но денег меньше", - отметил эксперт.

"Украинцы не стали жить богаче, а даже наоборот. Люди тратят сбережения, а правительство вынашивает новые планы, как принудительно продавать имущество, чтобы погасить долги за коммуналку", - подчеркнул экономист.

Минимальная зарплата в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Средняя зарплата:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2021 года выросла, по сравнению с маем 2020 года, на 28,1% - до 13 тыс. 499 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июле 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

29 июля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что средняя заработная плата в Украине по итогам июня достигла рекордных в истории 14 тыс. 313 грн. грн.

Автор: Елена Коваленко