Отмечается, что стоимость проекта оценивается в более чем 13 миллиардов долларов.

Правительство Венгрии подписало соглашение с Беларусью о помощи в строительстве второй венгерской атомной станции. Общая стоимость проекта составляет 12,5 миллиарда евро или 13,57 миллиарда долларов.

"Большое значение имеет подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое позволяет нам использовать опыт, накопленный Беларусью, при строительстве реакторов по аналогичной технологии", - цитирует министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто издание Reuters.

Проект стоимостью 12,5 миллиарда евро долго откладывался несмотря на то, что атомная энергетика не подпадает под санкции ЕС против России. Венгрия, которая получает большую часть электроэнергии из РФ, выступает против расширения санкций.

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Стоит отметить, что венгерский реактор ПАК 2 строится российским "Росатомом" с 2014 года. Российская компания строит два реактора мощностью 1,2 гигаватта каждый на ПАК 2 в центральной Венгрии.

Венгрия блокирует санкции против России - последние новости

Усилия Евросоюза по урезанию прибыли РФ от газового сектора, в частности, сжиженного природного газа, которые ожидаются в 14-м пакете санкций, уже наталкиваются на сопротивление Венгрии.

Будапешт выразил значительные предостережения относительно нового предложения во время первых разговоров между послами, отказавшись прямо выступать против этой меры, но сделав свою настороженность очевидной. Высокопоставленный представитель Венгрии заявил, что его страна будет блокировать любые санкции, которые повышают цены на энергоносители в Европе.

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