Цена на аренду квартиры в Украине весной 2023 сильно зависит от близости к линии фронта.

Во время войны многие украинцы живут в съемном жилье. Для большинства семей, особенно внутренних переселенцев, на счету каждая копейка. При этом некоторые недобросовестные арендодатели выставляют заоблачные суммы за аренду.

На стоимость аренды в Украине очень повлияла война. Чем ближе к зоне боевых действий, тем дешевле стоит снимать жилье, но при этом возрастает риск для жизни. Тем не менее, даже в западных и центральных областях Украины можно найти доступное жилье.

УНИАН разобрался, как поменялись цены на аренду квартир за время полномасштабной войны в Украине, и где дешевле всего арендовать жилье.

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Цены на аренду квартир в Киеве

Разброс цен на аренду в Киеве очень большой, и зависит от количества комнат, района города и близости к метро. Как сообщают эксперты, аренда квартир в Киеве стоит примерно 8500 гривень для однокомнатной квартиры, 12000 - для двухкомнатной, и 20000 для трехкомнатной.

Самое дорогое жилье сдается в Печерском районе - центре столицы. Здесь можно снять однокомнатную квартиру за 25000 гривень в месяц. Средние цены на аренду в Голосеевской районе - примерно 12000-13000 гривень за месяц. Самый "дешевый" район Киева для аренды жилья - Деснянский, здесь можно арендовать "однушку" за 6000 гривень.

Цены на аренду квартир во Львове

Очень многие переселенцы арендуют жилье во Львове из-за безопасности, но цены на съемные квартиры тут даже дороже, чем в Киеве.

Как сообщает Минфин, аренда квартиры во Львове в марте 2023 года составляет примерно 9000 гривень за однокомнатную квартиру, 12500 гривень за двухкомнатную, и 20000 гривень за трехкомнатную.

Где в Украине самое дорогое и самое дешевое жилье

Как сообщает Госстат, аренда однокомнатной квартиры в 2023 году самая дорогая в таких городах и регионах:

Закарпатская область - 13100 гривень;

Львовская область - 11000 гривень;

Киев - 7400 гривень;

Хмельницкая область - 7100 гривень;

Черновицкая область - 7000 гривень.

Топ-4 по самой низкой стоимости аренды однокомнатной квартиры выглядит так:

Сумская область - 2600 гривень;

Херсонская область - 2900 гривень;

Николаевская область - 3400 гривень;

Харьковская область - 3500 гривень.

Портал "Слово и Дело" со ссылкой на Госстат сообщает, что цена на аренду квартир в октябре 2022 была самой большой в Закарпатской области (примерно 8000 гривень за месяц), а самой низкой - в Сумской области (2400 гривень).

Из регионов, которые находятся достаточно далеко от зоны боевых действий, доступное жилье можно снять в Тернопольской области (4000 гривень в месяц), Житомирской области (4400 гривень), Ивано-Франковской области (4700 гривень) и Винницкой области (5000 гривень).

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