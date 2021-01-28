Финтех-стартап Ant Group китайского миллиардера Джека Ма готовится к масштабной реорганизации.

Крупнейшая в Китае компания сферы финансовых технологий Ant Group планирует реорганизовать свою структуру из-за давления со стороны центробанка Китая.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Компания Джека Ма планирует реорганизовать свою структуру, объединив операции в рамках финансовой холдинговой компании, которую будет ждать более жесткое регулирование. Как отмечает издание, ранее полное превращение Ant в холдинговую компанию не предполагалось.

Речь шла всего лишь о превращении в финансовую холдинговую компанию одной из «дочек» Ant. При этом, реорганизация не коснулась бы другого бизнеса Ant — доставки еды, бронирования отелей и других сервисов.

Как пишет издание, компания уже передала на рассмотрение регуляторов проект реорганизации. Обсуждение плана продолжается и, как ожидается, завершится до праздников по случаю китайского Нового года в середине февраля.

Что такое Alibaba

Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.

20 апреля 2020 года Alibaba Group заявила о том, что инвестирует $28 миллиардов в облачную инфраструктуру. Компания заявила, что потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.

16 августа 2020 года США стало известно о том, что намерены запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет мог коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.

По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале 2019 года подразделение Alibaba Cloud Intelligence контролировало 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent и Baidu Cloud Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.

20 января 2021 года основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике.

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Автор: Елена Коваленко