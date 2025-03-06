Компания обсуждает с ЕС, как она может способствовать доступу Украины к интернету.

Акции французского спутникового провайдера Eutelsat резко выросли на фоне опасений, что доступ Украины к Starlink может оказаться под угрозой.

Как пишет Business Insider, акции Eutelsat на Парижской бирже выросли на 68% в понедельник, прежде чем подскочить еще на 123% на следующее утро. К среде на момент закрытия рынка акции выросли на 533% больше по сравнению с началом недели. С этим увеличением стоимость компании составляет 4,02 миллиарда долларов.

"Этот скачок произошел после того, как США приостановили помощь Украине в понедельник, что вызвало опасения сбоев в таких возможностях, как передовая американская противовоздушная оборона и доступ к интернету на поле боя", - пишет издание.

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Отмечается, что Starlink, принадлежащий SpaceX Илона Маска, является жизненно важным интернет-провайдером для украинской армии, и потеря его услуг станет серьезным ударом для связи и работы украинских беспилотников.

Европейские лидеры заявляли, что они увеличивают расходы на оборону, одновременно повышая вероятность того, что они могут попытаться заполнить любые пробелы в доступе к интернету в Украине.

Поскольку цена акций спутниковой компании выросла, ее представитель сообщил Reuters, что фирма обсуждает с Европейским Союзом, как она может способствовать доступу Украины к интернету. По его словам, компания "предлагает те же возможности, что и Starlink, по покрытию" в Европе.

"Мы активно сотрудничаем с европейскими институтами и деловыми партнерами, чтобы сделать возможным быстрое развертывание дополнительных пользовательских терминалов для критически важных миссий и инфраструктуры", - сказал представитель компании.

Пока непонятно, находится ли доступ Украины к Starlink под угрозой. Ведь Илон Маск, близкий соратник президента Дональда Трампа, опроверг сообщения о том, что официальные лица США обсуждали отключение Украины от Starlink, если она отклонит соглашение с Вашингтоном о полезных ископаемых.

И если США частично оплачивают подписку Украины на Starlink, европейские страны также финансируют многие терминалы. Например, Польша, которая оплачивает около половины украинских терминалов Starlink, заявила, что продолжит их финансировать.

Сообщается, что Eutelsat также уже предоставляет некоторые спутниковые услуги украинскому правительству и учреждениям, но у него менее 700 спутников, тогда как у Starlink их более 7000.

Доступ Украины к Starlink - последние новости

Ранее издание Reuters писало, что США могут лишить Украину доступа к спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, чтобы заставить подписать соглашение о добыче полезных ископаемых. Сам Маск опроверг информацию о возможном отключении доступа к спутниковой системе Starlink для Украины.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский тогда же заявил, что Польша уже оплатила услуги спутниковой связи Starlink для Украины, и поэтому оснований для ее отключения нет. Также он предупредил, что если Илон Маск отключит Украине доступ к Starlink, в отношениях между Польшей и США возникнет международный кризис.

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