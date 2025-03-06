Министр заверил, что Польша планирует и в дальнейшем финансировать использование Starlink для Украины.

Если американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск отключит Украине доступ к Starlink, в отношениях между Польшей и США возникнет международный кризис. Об этом предупредил министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский во время заседания Совета ЕС в Варшаве, пишет Euractiv.

Сейчас Польша финансирует использование спутниковой связи Starlink для военных и гражданских нужд Украины. Отмечается, если Маск лишит Украину доступа к сети, то он фактически в одностороннем порядке разорвет корпоративный контракт со страной-членом ЕС, что приведет к "большому кризису в международных отношениях".

"Я не могу представить ситуацию, в которой бизнес-отношения между Польшей и американской компанией внезапно прерываются", - заявил Гавковский.

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Чиновник заверил, что Польша и в дальнейшем будет финансировать использование Starlink для Украины.

Вероятное отключение Starlink в Украине: что известно

Как писал ранее УНИАН, недавно агентство Reuters сообщило, что США угрожают Украине отключить Starlink из-за невозможности заключить соглашение по ископаемым. Между тем Starlink обеспечивает жизненно важное интернет-подключение для украинских военных.

Однако в самой компании, производящей Starlink, заявили, что любые слухи о возможном отключении не соответствуют действительности. Американский миллиардер Илон Маск также опровергал вероятное отключение доступа к спутниковой системе для Украины.

Недавно стало известно, что Eutelsat ведет переговоры с ЕС о предоставлении дополнительного доступа Украины к спутниковому интернету Украине. Это происходит на фоне двухдневного роста акций компании, вызванного перспективой того, что спутники OneWeb могут заменить Starlink Илона Маска.

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