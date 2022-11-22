Судья не согласился с истцом, признал заявление необоснованным и не увидел никакого основания, чтобы остановить действие решения КРАИЛ об аннулировании.

ООО "Твоя беттинговая компания", представляющая в Украине российского букмекера 1xBet, пыталась в суде получить лицензии на работу 1xBet в Украине еще до решения суда, но последний ей отказал в этом.

Об этом говорится в решении судьи Владимира Келеберды от 17 ноября 2022 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Как известно, "ТБК" 6 сентября подала иск в Окружной административный суд города Киева с требованием отменить решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по аннулированию двух лицензий на работу российской букмекерской конторы в Украине. Судья Владимир Келеберда принял решение рассматривать дело в упрощенном порядке без вызова сторон в судебное заседание и без судебных слушаний.

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Однако перед этим, не дожидаясь решения по делу, 15 ноября ООО "ТБК" подало заявление об обеспечении иска путем приостановления действия решения КРАИЛ об аннулировании лицензий на период судебного рассмотрения дела. В качестве аргумента представитель 1xBet в Украине заявил, что отсутствие у него лицензий может существенно усложнить или сделать невозможной эффективную защиту и возобновление прав и интересов 1xBet.

Однако судья не согласился с истцом, признав заявление необоснованным и, не увидев никакого основания, чтобы остановить действие решения КРАИЛ об аннулировании лицензий 1xBet на период рассмотрения дела, отказал ООО "ТБК" в удовлетворении этого заявления.

Напомним, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 30 марта 2022 года в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину выдала две лицензии на работу в Украине российскому букмекеру 1xBet. Украинские СМИ предполагали, что 1xBet может работать в РФ под прикрытием ФСБ, а поэтому право на работу в Украине букмекеру нужно для сбора персональных данных украинцев для дальнейшей их вербовки российскими спецслужбами.

В сентябре 2022 года КРАИЛ под давлением украинского общества, после требования президента Владимира Зеленского и на основании заключения Бюро экономической безопасности о связи 1xBet со страной-агрессором, приняла решение аннулировать выданные ранее лицензии 1xBet.