После карантина пройдет повторный конкурс на главу АМПУ – Криклий

По окончанию карантинного периода в Украине будет объявлен повторный конкурс на должность главы Администрации морских портов Украины (АМПУ).

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во вторник, пишет Delo.ua.

"Сейчас в АМПУ есть исполняющий обязанности. Сейчас проводится конкурс на должность председателя АМПУ. Но думаю, уже после карантина будет проводиться новый конкурс", - заявил министр.

Как сообщалось, 24 января 2020 года Кабмин согласовал назначение Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы АМПУ. Днем ранее был объявлен конкурс на постоянного руководителя ведомства.

При этом конкурс на руководителя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации) проводится уже в третий раз.