В Украине запустили электронный студенческий билет

Минцифры завершило тестирование цифрового студенческого билета и запустило его в открытый доступ в мобильном приложении «Дія».

Министерство цифровой трансформации завершило тестирование цифрового студенческого билета и запустило его в открытый доступ в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія».

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Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Дія».

«Это случилось. Цифровой студенческий в «Дія», - сказано в сообщении.

Министерство образования и науки является партнером Минцифры в этом проекте.

Как сообщал УНИАН, мобильное приложение «Дія» с сегодняшнего дня, 7 апреля, будет присылать пользователям уведомления и срочные сообщения касательно предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

3 апреля Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование цифровых биометрических заграничных паспортов и внутренних ID-карт в приложении «Дія».