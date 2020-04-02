Коронавирус вернул в страну рекордное количество украинцев

В Украину в марте в период пандемии коронавируса из-за рубежа вернулись свыше 270 тысяч человек.

В Украину в марте в период пандемии коронавируса COVID-19 из-за рубежа вернулись свыше 270 тысяч соотечественников.

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Об этом сообщил экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в сети Facebook со ссылкой на данные пограничной службы Украины.

"В марте миграционное сальдо составило плюс 270 тысяч украинцев (округленно). Для сравнения на графике показаны последние четыре года (март обозначен зеленым). Это самое большое возвращение украинцев за любой месяц за исключением декабря, когда массовое возвращение имеет сезонный характер", - написал Дубилет, прикрепив к посту соответствующую инфографику миграционного сальдо.

Также экс-министр Кабмина добавил, что до вируса амплитуда миграционного сальдо постоянно росла: в декабре возвращение было наиболее массовым, а в январе - наблюдался наиболее массовый выезд.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта на три недели, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

25 марта правительство продлило карантин до 24 апреля, а также на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

В Украине по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.