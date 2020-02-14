Иск россиян был подан в отношении ГАХК «Артем».

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис", требовавшей от Государственной акционерной холдинговой компании "Артем" вернуть почти 2,3 млн долларов за контракты на изготовление товаров двойного назначения.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

"У нас для вас победа примерно на 55 млн гривень. Только что «Укроборонпром» выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артем". Россияне требовали от украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти 2,3 млн долл. за контракты на изготовление товаров двойного назначения", - написал он.

Справка УНИАН. ГАХК «Артем» – государственный машиностроительный холдинг, осуществляющий производство систем управления ракетными комплексами, оптики и товаров народного потребления. В частности, предприятие производит управляемые ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27, предназначенные для поражения воздушных целей (высокоманевренных самолетов, вертолетов и т.п.). Ракеты Р-27 входят в состав вооружения самолетов марки МиГ, Су и др.