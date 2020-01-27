Зеленский прекратил полномочия Витренко в качестве члена набсовета «Укроборонпрома»

Витренко был назначен на эту должность в октябре 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром». Читайте также"Укроборонпром" может поменять принцип формирования госзаказа Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном портале. «Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» Ю.Витренко», - сказано в тексте указа. Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года президент Зеленский назначил исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром». Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter