Зеленский поговорил с представителями ведущих бизнес-ассоциаций

Президент призвал участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства призвал предпринимателей участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов и заметил, что государство готово встать на защиту инвесторов.

Он напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов «Инвестиционная няня» и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов.

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Зеленский также отметил, что он и его команда готовы выслушать все предложения, в частности, законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.

Глава государства также предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил, что на этой встрече присутствовали крупнейшие инвесторы, которые уже привлекли десятки миллиардов долларов в украинскую экономику и готовы вкладывать дальше. «88% американских компаний, которые уже работают в Украине, отмечают рост своих доходов, 65% готовы продолжать инвестировать», - сообщил он.

Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко положительно оценила шаги, предпринятые для улучшения инвестиционного климата, в частности, запуск реформированной Государственной таможенной службы.

Также она отметила демонополизацию «Укрспирта», продвижение земельной реформы, сохранение независимости Национального банка, запуск кредитов для микробизнеса и тому подобное.

В то же время она подчеркнула необходимость проведения судебной реформы, «чтобы все имели равные условия игры».