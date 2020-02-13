Зеленский сегодня проведет встречу с представителями бизнеса

Одним из вопросов обсуждения может стать стартовавшая в феврале программа льготного кредитования для бизнеса «5-7-9»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 февраля, встретится с представителями бизнеса.

Информацию о проведении встречи корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе главы государства.

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«Скорее всего, будет обсуждаться вопрос того, как облегчить жизнь бизнесу. Владимир Александрович неоднократно заявлял, что бизнес является одним из двигателей экономики страны, поэтому важно обсуждать, как помочь малому, среднему бизнесу. Также у нас новые программы для большого бизнеса. Сейчас привлечение инвестиций в страну – очень важный вопрос, это один из драйверов, который поможет восстановить Украину», - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе заявили, что одним из вопросов обсуждения может стать стартовавшая в феврале программа льготного кредитования для бизнеса «5-7-9», по которой президенту важно услышать «обратную связь» от непосредственных её участников.

«Очень важно общаться с людьми, чтобы слышать первоисточник и понимать, как мы будем двигаться, узнать, какие шаги были правильными, а что нужно улучшить в общении с бизнесом», - сообщили в пресс-службе президента.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля правительство Украины объявило старт программы «5-7-9», оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов. Программа позволяет участникам получить кредит до 1,5 млн грн под 5%, 7% или 9% годовых на развитие собственного бизнеса.