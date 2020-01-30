Правительство разрешило подавать документы в налоговую с электронной подписью

Во время периодического предоставления информации налоговым органам получатели и пользователи электронных доверительных услуг смогут использовать квалифицированную электронную подпись с использованием квалифицированного сертификата открытого ключа.

Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления пользователями электронных доверительных услуг информации, которая предоставляется налоговым органам.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, соответствующее решение закреплено в постановлении правительства, которым внесены изменения в порядок периодического предоставления информации органам государственной налоговой службы и получения информации указанными органами по письменному запросу.

"Во время периодического предоставления информации органам государственной налоговой службы и получения информации указанными органами по письменному запросу получатели и пользователи электронных доверительных услуг смогут использовать квалифицированную электронную подпись с использованием квалифицированного сертификата открытого ключа", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новый порядок обеспечит надлежащее выполнение требований закона Украины «Об электронных доверительных услугах».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года вступил в силу закон Украины "Об электронных доверительных услугах", который был принят годом ранее.

Электронные доверительные услуги предполагают внедрение электронной подписи и электронной печати, электронной проверки времени, а также доставки электронного документа, что расширяет перечень услуг, которые можно получить онлайн, а также фиксировать реальное время подписи электронных документов и достоверно идентифицировать пользователя, который применил электронную подпись.