Задержка с возмещением НДС экспортерам стала традиционной проблемой Украины в начале года – эксперт

По словам эксперта, в теории для получения возмещения НДС нет никаких преград, но на практике проблемы с возмещением в нашей стране были всегда при любой власти.

Задержка с возмещением налогоплательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) стала традиционной проблемой Украины в начале года, так как в государственном бюджете находится недостаточный объем средств для покрытия всех заявок на возмещение.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании Е.С.Консалтинг Александра Томашевская.

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Эксперт отметила, что преградами для получения возмещения НДС являются бюрократия и проверки со стороны налоговой на предмет любых злоупотреблений плательщика в части формирования налогового кредита.

Как сообщалось ранее, металлургические и аграрные предприятия, которые в декабре били тревогу из-за невыплат возмещений экспортного НДС, по-прежнему ждут, пока государство вернет им долг.

Об этом рассказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. По его словам, небольшой процент предприятий свои выплаты получил, остальных же просто попросили подождать.

Эксперт отметил, что говорить обо всех выплатах всем предприятиям, вероятнее всего, не придется и вовсе. По его словам, такая ситуация не нова для Украины – проблемы с выплатами налогов в стране была всегда, а вот в декабре она стала особо острой.

УНИАН обратился за комментарием в пресс-службу Государственной налоговой службы Украины и ожидает ответа.