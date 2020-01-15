Конкурсы на должности в ГАСИ будут проводиться при условии аудио и видеофиксации - Костенко

И.о. председателя ГАСИ Елена Костенко рассказала, что очередной конкурс должен был состояться 15 января, однако был отложен.

Отныне в ГАСИ конкурсы на замещение вакантных должностей в ведомстве будут проводиться максимально открыто.

Об этом сообщила и.о. председателя ГАСИ Елена Костенко.

"Конкурсная комиссия должна работать прозрачно. Ранее представители СМИ, общественных организаций и эксперты не имели доступа к конкурсу. Отныне этот механизм будет работать в открытом режиме, с обязательной аудио и видеофиксацией всего, что будет происходить во время конкурса", - отметила Елена Костенко.

Елена Костенко рассказала, что очередной конкурс должен был состояться 15 января. Однако он был отложен для того, чтобы обеспечить в Госархстройинспекции максимальную открытость и прозрачность кадровых решений в ведомстве.

В Государственной строительно-архитектурной инспекции Украины приказом от 14.01.2020 № 1-А отменен конкурс на занятие вакантных должностей государственной службы категории "Б", который был объявлен 21 декабря 2019 года.

Так, согласно приказу, отменен конкурс на занятие должности директора департамента ГАСК в Днепропетровской области, начальника отдела надзора за деятельностью уполномоченного органа по вопросам архитектуры и градостроительства Департамента ГАСК в городе Киеве, начальника отдела правовой работы Департамента ГАСК в городе Киеве, а также заместителя начальника отдела правовой работы в Департаменте ГАСК в городе Киеве.

Напомним, что Кабинет Министров Украины 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины, а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей председателя ГАСИ.