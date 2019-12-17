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Украинские производители завоевывают международные рынки

19:22, 17 декабря 2019
Разное
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Главным фактором успеха производители считают использование инновационных технологий в производстве. «Хортиця» применяет технологию 7 ступеней фильтрации водки и 7 уровней дистилляции, а также использует артезианскую воду и спирт нового поколения «Пшеничная слеза». По мнению специалистов, Хортица это пример лучшей водки, в которой используется самое высококачественное сырье в производстве крепкого алкоголя.

Напомним, что в этом году авторитетное британское издание Drinks International опубликовало рейтинг самого популярного в мире алкоголя. По его результатам, в категории «Водка» «Хортиця» стала единственной отечественной водкой в тройке мировых лидеров.

Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.

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