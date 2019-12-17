Украинские производители завоевывают международные рынки
По данным производителя, самый высокий прирост показали такие страны, как США, Канада, Израиль и Корея.
Главным фактором успеха производители считают использование инновационных технологий в производстве. «Хортиця» применяет технологию 7 ступеней фильтрации водки и 7 уровней дистилляции, а также использует артезианскую воду и спирт нового поколения «Пшеничная слеза». По мнению специалистов, Хортица это пример лучшей водки, в которой используется самое высококачественное сырье в производстве крепкого алкоголя.
Напомним, что в этом году авторитетное британское издание Drinks International опубликовало рейтинг самого популярного в мире алкоголя. По его результатам, в категории «Водка» «Хортиця» стала единственной отечественной водкой в тройке мировых лидеров.
Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.