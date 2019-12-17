Путин продлил заморозку накопительной пенсии россиян

В декабре Минфин РФ представил новую версию законопроекта о системе добровольных накоплений, которая должна заменить нынешнюю. Она предусматривает самостоятельный выбор размера взносов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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«В части 1 (федерального закона об изменениях в пенсионном страховании) цифры «2021» заменить на «2022», — написано в документе, передает РБК.

В соответствии с новым законодательством накопительная часть пенсии (предполагает отчисление 6% от зарплаты) не формируется до конца 2022 года. Все обязательные взносы, которые поступают в Пенсионный фонд РФ от работающих граждан, направляются на формирование страховой пенсии.

В конце октября Минфин РФ опубликовал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придет на смену замороженной накопительной пенсии. Согласно этой системе, размер взносов можно установить либо в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.

«Возможно, мы установим минимальный взнос в размере 100 руб., чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по 1 руб.», — уточнял РБК замминистра финансов Алексей Моисеев, который курирует разработку новой системы. Он отмечал, что концепция носит полностью добровольный характер — хотя предыдущая версия документа предполагала автоподписку для бюджетников и госслужащих.