АМКУ оштрафовал производителей уксуса, дрожжей и мороженого: почему и на сколько

Наибольший штраф в 2 млн грн получил производитель дрожжей за оформление упаковок продукта, схожих с упаковками другой торговой марки.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал производителей уксуса, дрожжей и мороженого на общую сумму 2,55 млн грн за недобросовестную конкуренцию, говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что регулятором вынесено сразу 3 решения о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции и оштрафованы нарушители на общую сумму 2 млн 550 тыс. грн.

В частности, ООО «Ново-Водолажский масло-жировой комбинат» (Харьковская обл.) оштрафован на 250 тыс грн. за распространение информации, вводящей в заблуждение, а именно утверждение «уксус» в названии товара, который содержал в составе кислоту уксусную синтетическую пищевую.

Также АМКУ оштрафовал на 2 млн грн ООО «Лесаффр Украина» (Днепропетровщина) за оформление упаковок спиртовых дрожжей, схожих с упаковками иной торговой марки, присутствующей на рынке дольше нарушителя.

По информации ведомства, ООО «Айс Запорожье» и ООО «Фабрика мороженого Хладопром» (Запорожская обл.) были оштрафованы на 150 тыс. грн каждое из-за указания на упаковках мороженого информации о наличии в составе питьевого коровьего молока, которое на самом деле не использовалось.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Антимонопольный комитет Украины оштрафовал крупного закарпатского производителя вин "Котнар-М" на 758 тыс. грн за нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.