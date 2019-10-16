АМКУ оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона гривень

Антимонопольный комитет оштрафовал «Корум Украина» и НПК «Горные машины» на общую сумму 56 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию «Корум Украина» на 53 млн грн и «Научно-производственную компанию «Горные машины» на 3,3 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

«АМКУ установил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, совершенные «Корум Украина» и НПК «Горные машины» во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие «Львовуголь», - написал он.

По его данным, торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен был получить врубовые машины для добычи угля (две процедуры торгов), а также элеваторы и конвейеры (одни торги) на общую сумму почти в 330 млн грн.

«Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку «Корум Украина» и «Горные машины» согласовали свое поведение, то есть, сговорились», - написал Терентьев.

По его словам, об этом свидетельствуют следующие факты: связанность компаний отношениями контроля через общих учредителей, наличие общих работников и уполномоченных лиц, предоставление друг другу финансовой помощи.

Кроме того, компании осуществляли продажу и приобретение товаров друг у друга, имели общие средства связи, общие IP-адреса, а также общие свойства в файлах и сходство в оформлении документов.

«Приведенная совокупность доказательств расценена АМКУ как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. На «Корум Украина» наложен штраф в размере 53 млн грн, на «НПК «Горные машины» штраф в 3,3 млн грн. Конечным бенефициаром «Корум Украина» является Ринат Ахметов», - написал глава АМКУ.

В свою очередь, компания «Корум Украина» возражает против выводов Антимонопольного комитета и считает их такими, которые не основываются на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела.

«Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства и считает, что установленные АМКУ факты в своей совокупности не свидетельствуют о совершении антиконкурентных согласованных действий. По результатам указанных в деле торгов, никаких поставок товаров «Корум Украина» не осуществляла и не получила доходов», - сказано в официальном заявлении пресс-службы Corum Group (в состав которой входит в том числе компания «Корум Украина»).

В компании также добавили, что будут обжаловать решение АМКУ в судебном порядке в пределах установленного законодательством срока.

Справка УНИАН. Corum Group – украинская компания, производитель оборудования для горнодобывающей отрасли Украины и мира (100% уставного капитала компании владеет Систем Кэпитал Менеджмент). Входит в состав энергетической компании ДТЭК Энерго.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» бизнесмена Рината Ахметова.