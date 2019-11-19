Посетивший Киев автор "Стратегии голубого океана" Чан Ким возглавил рейтинг лучших мыслителей мира

Во время лекции профессор рассказал о том, как Украине, представителям власти и бизнесу добиться выдающихся результатов.

Автор бестселлера «Стратегия голубого океана», профессор стратегии и международного менеджмента бизнес-школы INSEAD Чан Ким возглавил глобальный рейтинг лучших мыслителей в сфере управления Thinkers50-2019. Церемония награждения победителей состоялась 18 ноября в Лондоне, а за два дня до этого Чан Ким выступил с единственной лекцией в Киеве в Аcademy DTEK.

Во время лекции профессор рассказал о том, как Украине, представителям власти и бизнесу добиться выдающихся результатов. По мнению Чана Кима, успех реален, если действовать нестандартно, реализовывать новые идеи, а также использовать инновации и технологии.

«Вам нужна идея, которая будет отличать вас от конкурентов. Только так вы сможете совершить переход от «красного океана» - вашей конкурентной среды – к «голубому океану», где вы сами будете формировать окружение, воспитывать своего потребителя и зарабатывать больше денег», - сказал Чан Ким.

В качестве примера профессор привел компанию изобретателя Илона Маска, которая успешно освоила нишу космического и электромобильного бизнеса. Что касается Украины, здесь тоже есть компании, которые идут этим путем. Среди них Чан Ким назвал ДТЭК — компания успешно развивает зеленую энергетику, запустила розничный бренд торговли электроэнергией, предоставляет уникальное обучения в Аcademy DTEK, а также активно использует инновации. Кроме этого профессор отметил и украинскую компанию uFuture, которая создала целую инфраструктуру для развития IT-отрасли в стране.

По словам Чана Кима, можно добиться даже самых фантастических целей, если иметь хорошую идею, мотивированную команду, инновации и технологии, а также – внятную и четкую стратегию. Ведь очень часто государства не знают, где они находятся, поэтому обещают то, чего не могут достичь. Существуют правительства внутри которых есть разные точки зрения на разные вещи. И главное — убрать эти разногласия.

«Для того, чтобы прийти к единому мнению нужно проделать путь из пяти шагов: понять, где вы находитесь, понять, где вы хотите быть, понять, как туда дойти, обсудить с заинтересованными лицами первые три этапа и получить отзыв о том, верно ли вы все продумали. И только после этого создать национальную стратегию и воплотить ее», - сказал Чан Ким.

Справка:

Чан Ким - профессор стратегии и международного менеджмента бизнес-школы INSEAD (Франция). Является консультантом Европейского Союза и ряда других стран, а также членом Всемирного экономического форума в Давосе. Содиректор Института стратегии голубого океана INSEAD.

«Cтpaтeгия голубого oкeaна» - oднa из самых известных мировых книг по стратегическому плaнированию. После издания в 2005 году она в течение десятилетия нe пoкидала тoп-10 бизнес-изданий нa Amazon, cтaлa бecтceлepoм нa пяти кoнтинeнтax, пepeведена более чем на 40 языков и издана более чем 4 миллионным тиражем.

«Стратегия голубого океана» предлагает выйти из парадигмы жесткой конкуренции и сконцентрировать свои усилия на так называемых «голубых океанах», где нет конкурентов, но есть огромный потенциал для развития. В 2017 году Чан Ким издал книгу «Переход к голубому океану: вне конкуренции». Эта книга также стала бестселлером по версии The New York Times и Wall Street Journal. В ней рассматривается практический аспект перехода к стратегии «голубого океана».