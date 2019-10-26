Киевсовет не возобновил аренду под скандальной застройкой, из-за которой Софию Киевскую могли исключить из списка ЮНЕСКО

После принятого решения Киевсовета Департамент земельных ресурсов обязательно должен до 20 ноября отправить компании-застройщику письмо с информацией о том, что договор аренды возобновленным не будет.

Киевсовет отказал ООО «Инвестиционно-строительная группа» в возобновлении договора аренды участка площадью 0,25 га по вул. Олеся Гончара, 17-23 в Киеве.

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За соответствующее решение 24 октября проголосовало 68 депутатов, пишут “Наші гроші”.

После принятого решения Киевсовета Департамент земельных ресурсов обязательно должен до 20 ноября отправить компании-застройщику письмо с информацией о том, что договор аренды возобновленным не будет.

Указанный участок «Инвестиционно-строительная группа» получила в аренду в 2004 году. Фирма начала строительство жилого комплекса Fresco Sofia, который по своим параметрам, в частности, высоте, противоречит законодательству Украины в сфере градостроительной деятельности и охраны культурного наследия, а также Генплана.

Более того, в связи с этой застройкой международные институции поставили вопрос об исключении Софии Киевской из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2016 году Киевсовет создал временную контрольную комиссию, которая должна была проверить режим использования участка, соблюдение законодательства при строительстве, а также исследовать пути урегулирования ситуации. В результате Киевсовет обратился к застройщику с требованием демонтировать незаконные этажи, чтобы высота здания была не выше 25 м. Однако фирма этого так и не сделала.

Учредителями ООО «Инвестиционно-строительная группа» является Елена Коноваленко (7,5%), Елена Пасивенко (17,5%), Алексей Долинко (20%), Константин Дубров (14%), ООО «КУА «Сити Кэпитал» (10%) и кипрская компания «Мексамел Холдингс Лтд» (31%). Руководителем компании с 2015 года является Геннадий Ярош.

Константин Дубров является сыном Александра Дуброва, который ранее вместе с братом экс-нардепа Виталия Хомутынника Юрием входил в состав учредителей пенсионного фонда «Брокбизнесинвест». Александр Дубров был помощником Хомутынника в ВР двух созывов.

Напомним, что Хомутынник вместе с коллегами по фракции Партии регионов Александром Волковым и Єльбрусом Тадеевым физически защищали строительство «Fresco Sofia».