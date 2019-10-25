Минцифры анонсировало около 20 электронных услуг до конца года

Одними из первых онлайн-услуг на портале станет регистрация физических-лиц предпринимателей и услуга «электронного резидентства».

Министерство цифровой трансформации Украины планирует до конца 2019 года запустить предоставление около 20 услуг онлайн на портале «Дія».

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Об этом на бизнес-форуме сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT-отрасли Александр Борняков.

«Сейчас он уже работает (сайт «Дія» - УНИАН). Вы можете зайти на него. Но большой релиз будет в ноябре, и у нас есть цель до Нового года запустить приблизительно 20 услуг, чтобы можно было пользоваться уже этим новым сайтом», - сообщил он.

Борняков также отметил, что одной из первых услуг на портале станет регистрация физических-лиц-предпринимателей онлайн, а далее эта функция станет доступна и для регистрации обществ (организационно-правовая форма предприятий – УНИАН).

Кроме того, одной из первых доступных станет и услуга «электронного резидентства».

«Мы хотим сделать большую вещь, я ее анонсирую, потому что мы действительно делаем это очень быстро. Мы будем делать е-резидентство – это открытие бизнеса для тех, кто не может приехать в страну, для тех украинцев, которые за границей, но хотят работать с Украиной… Если они хотят каким-либо образом заниматься бизнесом и иметь представительство в Украине, они могут это сделать, не приезжая в Украину», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял ряд решений, позволяющих запустить первые цифровые услуги по реализации концепции «Государство в смартфоне».

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что намерено в ближайшее время запустить портал цифрового государства «Дія», объединяющий в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу.

В конце сентября Минцифры презентовало бренд цифрового государства «Дія», объединяющий в едином электронном формате все предоставляемые украинцам госуслуги. Приложение, сайт и первые сервисы станут доступны онлайн уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, Минцифры заявило, что в течение пяти лет переведет предоставление всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире, а премьер-министр назвал целью Кабмина перевод предоставления всех услуг в онлайн режим к 2024 году.