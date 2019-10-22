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Суды начали процедуры банкротства двух крупных компаний Григоришина

15:46, 22 октября 2019
Разное
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Две крупные компании Григоришина объявили о банкротстве / фото УНИАН

Хозяйственные суды начали процедуру банкротства компаний «Запорожтрансформатор» и «Луганское энергетическое объединение», которые входят в группу компаний "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Высшего хозяйственного суда.

Согласно данным суда, 17 октября Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве частной компании «Запорожтрансформатор» по заявлению самого предприятия, поскольку компания неспособна погасить свои долги.

18 октября Хозяйственный суд Луганской области открыл производство по делу о банкротстве частной компании «Луганское энергетическое объединение» также по заявлению самого предприятия.

Справка УНИАН. Компания "Луганское энергетическое объединение" является энергопоставляющей компанией для потребителей Луганской области и входит в группу компаний "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.

ЧАО «Запорожтрансформатор» входит в десятку крупнейших мировых производителей трансформаторного оборудования и является крупнейшим энергомашиностроительным объединением Украины. Бенефициаром компании является российский бизнесмен Константин Григоришин.

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Теги: #суд#банкротство