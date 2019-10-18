Законопроект о росте ренты на железную руду невозможно имплементировать в законодательство - нардеп

Ярослав Железняк предполагает, что на голосование будет поставлен альтернативный текст законопроекта.

После почти месячной работы в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики над усовершенствованием законопроекта №1210 о повышении ренты на добычу железной руды, заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в интервью "5 канала" резюмировал, что в существующей редакции законопроект невозможно имплементировать в украинское законодательство.

"Сейчас почти три недели идут рабочие группы в комитете по доработке этого законопроекта. В таком виде, к сожалению, его невозможно имплементировать в украинское законодательство", – заявил он.

Нардеп предполагает, что на голосование будет поставлен альтернативный текст, который содержит законопроект №1210-1. Признает, что он тоже не учитывает никаких замечаний от бизнеса. Поэтому, убежден, что всем нужно основательно подойти к его доработке.

"Насколько я знаю, ни одна смена не была принята в альтернативной версии , то есть в №1210-1. Но я убежден, что будет очень много правок, лично от меня и моих коллег по комитету, по его проработке. Я убежден, что текст будет значительно изменен ко второму чтению", – добавил он.

Напомним, по мнению ведущих украинских экспертов, законопроект о повышении ренты на добычу железной руды требует обновления приблизительно на 60%. Чтобы избежать сворачивания производств и сокращений, ряд профильных ассоциации и специалистов в целом выступили за его отзыв.