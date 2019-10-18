Сегодня вступили в силу штрафные пошлины США на товары из Евросоюза

Евросоюз до последнего пытался урегулировать спор за столом переговоров.

Сегодня, 18 октября, вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС.

Санкции распространяются, к примеру, на вино из Франции, пармезан из Италии, оливковое масло из Испании и масло из Ирландии, пишет Deutsche Welle.

Торговое представительство США в начале октября объявило о введении новых пошлин в размере 25% на целый ряд европейских товаров на общую стоимость в $7,5 млрд в ответ на незаконные субсидии Евросоюза для авиастроительного концерна Airbus.

Евросоюз до последнего пытался урегулировать спор за столом переговоров. Теперь Брюссель угрожает США ответными мерами, поскольку тот же арбитраж ВТО встал на сторону ЕС в аналогичном конфликте вокруг американских субсидий для концерна Boeing. Поскольку официальное постановление ВТО по этому спору ожидается в 2020 году, то Брюссель может уже в будущем году ввести штрафные пошлины в аналогичном объеме на американские товары.

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О том, к каким последствиям приведут введенные в США санкции, хорошо видно на примере итальянского пармезана, отмечает Deutsche Welle. Отныне в США за этот продукт будет взиматься пошлина в размере не 2,15, а 6 долларов за килограмм. В результате потребителям в США придется платить за килограмм пармезана уже не 40, а 45 долларов. США является вторым по важности рынком сбыта для пармезана после Франции.

В 2018 году объем торговли между США и ЕС, по данным США, составил около 1,3 трлн долларов. Для США страны ЕС в целом являются важнейшим рынком сбыта.

Торговые отношения между сторонами могут еще более обостриться уже в середине ноября, поскольку администрация США в это время собирается принять решение о введении штрафных санкций на автомобили из Евросоюза.