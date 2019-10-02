Рада усовершенствовала лицензирование хоздеятельности

Как отметила народный депутат Роксолана Пидласая, закон направлен на "чистку всех отраслевых законов, которые не соответствуют закону о лицензировании".

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым усовершенствуется порядок лицензирования хозяйственной деятельности в Украине.

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За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности" (№1060) проголосовали 301 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила народный депутат Роксолана Пидласая, законопроект направлен на "чистку всех отраслевых законов, которые не соответствуют закону о лицензировании".

"Существующие разночтения и коллизии в законодательстве являются инструментом давления на бизнес. Поэтому государственные органы продолжают выдавать лицензии и требуют придерживаться лицензионных условий даже тогда, когда лицензирование отменено", - пояснила она.

Пидласая отметила, что ко второму чтению были исключены все упоминания о лицензировании космической деятельности, так как предлагается утвердить отдельный законопроект по этому вопросу.

Также законопроект направлен на исправление недостатков, которые возникают во время применения закона о лицензировании.

"В частности, органы лицензирования, как оказалось, не исполняют решения Апелляционного совета. Мы вводим ответственность за неисполнение решений органа досудебного обжалования, потому что права бизнеса должны быть защищены. Мы закрепляем принцип, что новые виды лицензирования внедряются исключительно законом и внесением изменений в статью 7 закона о лицензировании", - пояснила депутат.

Кроме того, законопроект направлен на упрощение самой процедуры лицензирования.

"Мы внедряем механизм временного приостановления лицензии за нарушение. Потому что сейчас за нарушение лицензию забирают, поэтому после устранения нарушений предприниматель вынужден ждать год для возобновления лицензии. Кроме того, основания для аннуляции лицензий станут значительно жестче", - добавила Пидласая.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности" в первом чтении.