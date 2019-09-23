Суд передал медиахолдинг Курченко в управление АРМА

По решению суда, в управление АРМА передано имущество, имущественные и корпоративные права группы UMH, которые были арестованы в рамках уголовного дела.

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры передал компании «Украинского медиа холдинга» (UMH) бизнесмена Сергея Курченко в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Исходя из текста решения, 9 сентября 2019 года в управление АРМА передано имущество, имущественные и корпоративные права группы UMH, которые был арестованы в рамках уголовного дела.

По данным Генпрокуратуры, в 2013 году группа Сергея Курченко приобрела акции «Украинского медиа холдинга» (UMH Group). Как отмечается, часть средств в размере 246 100 000 долл. были уплачены TriLado Enterprise Inc. в период с 03.04.2013 по 20.09.2013 «за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации», а именно: ООО «Ветек Медиа Инвест», ООО «Зимстрой Капитал», ООО «Экопро-бизнес», ООО «Фанварезсити», ООО «Торгкомплект», ООО «Прогресс Инсайд», ООО «Торения».

По данным Генпрокуратуры, остальная часть средств на совершение сделки в размере 160 млн долл. была получена за счет кредита, предоставленного "Укрэксимбанком" для ООО «Ветек Медиа Инвест» (со сроком погашения до 27.10.2022 года).

Сообщается, в частности, что в управление АРМА переходят:

- 100% уставного капитала ООО «Ветек Медиа Инвест», принадлежащих компании Bentley Overseas Limited (Hong Kong);

- корпоративные права ООО «Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг» в виде доли в уставном капитале в размере 98,975%, принадлежащей ООО «Украинская Медиа Группа»; доли 0,025%, что принадлежит United Media Holding N.V. (Нидерланды); доли 0,998%, что принадлежит Qwerty Business Inc. (BVI);

- корпоративные права ООО «Украинская Медиа Группа» в виде доли в уставном капитале в размере 99,9833%, принадлежащей United Media Holding N.V. (Нидерланды), и доли 0,0167%, что принадлежит Qwerty Business Inc. (BVI);

- корпоративные права ООО «Украинский медиа холдинг» в виде доли в уставном капитале в размере 99,975%, что принадлежит United Media Holding N.V., и доли 0,25%, принадлежащей ООО «Украинская Медиа Группа»;

- корпоративные права ООО «Корреспондент» в виде доли в уставном капитале в размере 99,9%, принадлежащих ООО «Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг» и доли 0,1%, принадлежащей ООО «Сан Медиа»;

- 100% уставного капитала ООО «Редакция газеты «Команда»; 100% акций ЗАО «КП в Украине»; 80% уставного капитала ООО «Известия-Украина»;

- 100% уставного капитала ООО «УМХ Онлайн», ООО «УМХ-мобайл», ООО «Диджимедиа», ООО «Диджитал Венчез», ООО «Бигмир Онлайн», ООО «Бигмир Интернет», ООО «Сан Медиа»;

- 98,17% акций ПАО «КП Медиа»; 32,99% уставного капитала ООО «Киев-Пресс»; 50% уставного капитала ООО «ТРК «Киевские ведомости» - телерадиоэфир»; 40% уставного капитала ООО «Телерадиокомпания ЮТАР»; 92,2978% акций ЗАО «ЛУГАНСКДРУК»; 92% уставного капитала ООО «Твоя пресса»;

- 100% корпоративных прав «Наш Участник», ООО «Твоя пресса - Запорожье», ООО «Запорожье медиа плюс», ООО «Радиостанция «Заря», ООО «ТРК «Донецк ФМ», ООО «ТРК «Радио 50», ГП «Твоя пресса -Мариуполь», ООО «Радиогруппа», ООО Телерадиокомпания «Золотые ворота», ООО «Радио-Авто», ООО «Телерадиокомпания «Пилот-Украина», ООО «Телерадиокомпания «Форум», ООО «Радио «Доверие», ООО Кулинарный канал», ООО «Степ2крос» и др;

- недвижимое имущество ООО «Украинский медиа холдинг» (в Киеве, Днепре) ООО «Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг» (в Киеве) ЗАО «Луганскдруг» (в Стаханове, Лисичанске, Рубежном, Антраците, Первомайске Луганской области);

- полиграфическое оборудование, а также недвижимость ООО «Укрполиграфмедиа» (в г. Украинка Обуховского района Киевской обл);

- имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг ООО «Украинская Медиа Группа», ООО «Украинский медиа холдинг», ОАО «КП Медиа», ООО «Диджимедиа», ООО «Диджитал Венчез», ООО «Укрмедиа», ООО «Твоя пресса», ООО «Илонит-ТВ», ООО «Горпреса», ЗАО «Студия «Европозитив», ГП «Телерадиоорганизация «Доверие», ООО Телерадиокомпания «Золотые ворота», ООО «ТРК «НБМ-Радио» и другие.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2017 года суд арестовал принадлежащий находящемуся в розыске бизнесмену Курченко медиахолдинг UMH, наложив арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

Позднее, 5 апреля 2019 года, на то время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил активизировать расследование дела в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко и провести инвентаризацию материалов дела, а также отправить прокуроров за границу для обеспечения арестов выявленных активов фигурантов дела.

Справка УНИАН. UMH (Украинский медиа холдинг) - один из медиахолдингов Украины. В состав медиахолдинга входят печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы. С 2013 года холдинг принадлежит бизнесмену Сергею Курченко. В 2014 году прокуратура выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков госкомпаниям. Тогда же бизнесмен попал в санкционный список Европейского Союза.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.