Суд арестовал собственность медиахолдинга UMH Курченко

Печерский районный суд города Киева наложил арест на медиахолдинг UMH (УМХ), конечным бенефициаром которого является находящийся в розыске бизнесмен Сергей Курченко.

Об этом говорится в решение суда, опубликованном в реестре судебных решений.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и следователей Генпрокуратуры, которые ведут расследование преступлений, совершенных бывшим президентом Виктором Януковичем, и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

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Правоохранители мотивировали свое ходатайство тем, что указанные активы связаны с расследованием преступлений, совершенных бывшим президентом, и присвоением имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой в особо крупных размерах, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Справка УНИАН. UMH (Украинский Медиа Холдинг) - один из медиахолдингов Украины. В состав медиахолдинга входят печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы. С 2013 года холдинг принадлежит бизнесмену Сергею Курченко. В 2014 году прокуратура выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков госкомпаниям. Тогда же бизнесмен попал в санкционный список Европейского Союза.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.