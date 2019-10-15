BIC запускает информационную кампанию о последствиях использования некачественных карманных зажигалок

Некачественные зажигалки - прямой путь к возникновению несчастных случаев.

Известный производитель зажигалок БIC начал большую рекламно-информационную кампанию с целью информирования потребителей о рисках возникновения несчастных случаев при использовании зажигалок, которые не соответствуют стандартам.

Такое простое устройство, как зажигалка, на самом деле может скрывать в себе немало опасностей даже при правильном использовании.

Одна из причин этого - неудовлетворительное качество дешевых изделий и подделок известных брендов, которыми заполнены украинские магазины, рынки и киоски. Такие «зажигалки» с легкостью вспыхивают даже в стандартных ситуациях.

Согласно исследованиям № BLT 258513/7B от 17.10.2018 и BLT 258513/8B от 16.10.2018, которые проводились компанией «SGS United Kingdom Ltd», около 73% зажигалок, которые продаются на территории Европы, а именно в Италии, Швейцарии, Германии, Болгарии, Испании и Великобритании, не соответствуют международному стандарту безопасности ISO 9994.

Именно поэтому целью рекламной кампании BIC в Украине является информирование потребителей о старте продаж в Украине зажигалки с защитой от детей, и предупредить потребителей об опасности использования зажигалки, которая не была разработана и изготовлена в соответствии с международными стандартами безопасности ISO9994 и EN13869.

Миссией компании БIC является обеспечение потребителей Украины качественными и безопасными продуктами для более комфортной жизни, а также информирование их о последствиях использования некачественных и опасных аналогов.

Слоганом этой информационной кампании стал призыв «Перейди на БІК європейських норм безпеки» - обирай якісні та безпечні запальнички BIC. С помощью этого слогана компания BIC будет продолжать нести свою миссию по защите потребителей в Украине.

Рекламно-информационная кампания иллюстрирует основные сценарии аварий, которые могут возникнуть при использовании некачественных зажигалок. Опасность возникает тогда, когда пламя оказывается выше, чем ожидалось, которое может неожиданно вспыхнуть и нанести вред. Кампания будет демонстрироваться на телевидении Украины.

Качество и безопасность зажигалок BIC - это абсолютный приоритет, поэтому производитель давно работает в соответствии с международными стандартами безопасности. Зажигалка - газовый резервуар под давлением. Пламя может превратить зажигалку в очень опасный продукт - особенно, если он не был разработан и изготовлен в соответствии с Нормами безопасности.

В производстве зажигалок задействовано высокотехнологичное оборудование. Причем, не только на этапе изготовления, но и на этапе испытания качества. Это важно, потому что одной из причин трагедии может быть то, что баллончик наполнен газом более чем на 85%, а точность в этом вопросе может обеспечить только автомат. Поэтому, согласно отчету «Certified Report» от 15.05.2018, каждая зажигалка BIC проходит более 50 автоматических проверок на качество и безопасность, и соответствует международным стандартам безопасности ISO9994 и EN13869.

На этом фоне телевизионная рекламная кампания BIC помогает повысить осведомленность потребителей о потенциальной опасности использования зажигалок, которые не отвечают таким стандартам безопасности:

ISO9994, цель которого обеспечить качественное производство для безопасного и предполагаемого использования. Является обязательным в Европе с 2004 года, в Украине - с 2016

EN13869, цель которого защитить детей до 4 лет и 3 месяцев от возможных последствий игры с зажигалками. Является обязательным в Европе с 2008 года, рекомендованным в Украине - с 2019

Поэтому потребителей призывают проявлять осторожность и быть бдительными в выборе зажигалок.