«Голограмма на службе государства»: властям предлагают увеличить сборы акциза за счет новых технологий

Речь идет о внедрении акцизной марки нового поколения и системы управления Track&Trace.

Группа компаний Industrial Innovation Group предлагает существенно увеличить поступления акцизного налога с помощью внедрения акцизной марки нового поколения и системы управления Track&Trace.

Об этом во время презентации проекта заявил генеральный директор ЧАО «ОТИ», Industrial Innovation Group Андрей Первушин.

По его словам, акцизная марка нового поколения имеет несколько ступеней защиты. Именно потому её нельзя подделать ни кустарными методами, ни на предприятиях, которые занимаются выпуском полиграфической продукции.

«Мы должны обеспечить цифровую марку нового поколения возможностью минимум трех уровней контроля. Это может быть обычный визуальный контроль на улице или же экспресс-контроль, но с использованием специальных устройств, которые исключат возможность использования подделки», - сказал он.

Суть работы такой марки достаточно проста. Внутрь голограммы «вшивается» некий элемент, который при засвечивании ручным сканером возвращает кодированный спектр, на основании которого принимается решение относительно аутентичности самой марки.

«Спектральная метка, которая есть на этой голограмме, - уникальна. Подобрать её состав фактически невозможно, потому она индивидуальна», - подчеркнул директор Департамента защитной печати бумажных документов IIG Игорь Когут.

Ввиду огромного количества акцизных марок в обороте (до 8 млрд), необходима специальная информационная автоматизированная система государственного контроля. Понимают это и в Industrial Innovation Group, предлагая параллельно с этим запустить систему Track&Trace, подразумевающую целый комплекс технологически-организационных мер.

«Можно сделать неимоверную защиту, как в свое время это было с контрольными марками аудио- и видеопродукцией. Однако никакая технологическая защита не спасает без автоматизированной информационной системы. Мы говорим о комплексе мер, где элементами являются некопируемая акцизная марка и автоматизированная система», - пояснил один из топ-менеджеров IIG Георгий Бейлин.

Предлагаемая к внедрению система контроля Track&Trace - это не только компьютерное оборудование и программное обеспечение, но и персонал для работы с этой системой и ее обслуживания. Track&Trace просто должна быть под управлением государства.

«Это государственная система, данные принадлежат государству, заказы на производство акцизных марок делает государство. Дистрибуция акцизных марок обеспечивается под контролем государства, а также трассировка и трекинг товаров, то есть, каждое действие – получил марку, наклеил, передал товар – это все фиксируется в системе, которая принадлежит государству», - отметил Андрей Первушин.

По его словам, при сравнительно небольшом количестве ручных сканеров, которыми вооружат специально обученных полевых инспекторов, можно охватить контролем подакцизных товаров всю территорию нашей страны. При этом государство будет получать не только информацию о подлинности акцизных марок, но также прослеживать их маршрут и данные о продавцах. Даже больше – прослеживать поведение самих инспекторов, что существенно снизить возможную коррупцию.

«Никакой демократии в плане сбора акциза быть не может. Система Track&Trace обеспечивает исключительно первичность налогов: захотел марку – оплати ее и оплати акциз. Если лет десять назад были государства, которые позволяли оплатить марку заранее, а акциз - после продажи товара, то сегодня весь мир работает по схеме, когда акцизный налог «собирается по предоплате». Мы предлагаем комплексное решение по контролю – моментальное получение информации, а не «экспертное мнение» через месяц», - добавил Андрей Первушин.

В Industrial Innovation Group отметили, что для запуска новой системы контроля достаточно политической воли. Для начала нужно отменить постановление Кабмина от 2013 года, согласно которому в Украине действуют акцизные марки образца 1999 года, что намного проще подделать.

Также должна быть заинтересованность со стороны налоговой службы – благо сегодняшние поступления в бюджет от акцизного налога вызывают у нее обеспокоенность.

Физические параметры цифровой голографической акцизной марки нового поколения не предполагают каких-либо изменений в существующую технологию нанесения акцизных марок на подакцизные товары, то есть никакого оборудования производителям или импортерам докупать не придется.

IIG готова бесплатно передать государству систему Track&Trace и помочь в обучении персонала. При желании можно запустить её полноценную работу в течение месяца, а эффектом такого решения станет увеличение поступлений в госбюджет от акцизного налога до 2,5 миллиарда долларов в год.

Свою заинтересованность в группе компаний объясняют просто: при успешном запуске проекта в Украине в дальнейшем систему можно предлагать иностранным клиентам.