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В Украине разрешили строить магазины на всех этажах жилого дома

19:59, 02 сентября 2019
Разное
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Иллюстрация / REUTERS

В жилых домах разрешили на любых этажах размещать встроенные и встроенно-пристроенные помещения: магазины, кафе, салоны красоты и отделения банков.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и ЖКГ.

Новые государственные строительные нормы (ГСН) вступят в силу 1 декабря 2019 года. Ранее строить такие общественные помещения позволяли только до 3-го этажа включительно.

Норма распространяется исключительно на новые жилые дома.

"Обязательным требованием размещения такого встроенного заведения является выделение его в отдельный противопожарный отсек", - добавили в Минрегионе.

Под исключение попали помещения, которые негативно влияют на человека по уровню шума, вибраций, электромагнитных излучений и радиации. Например, кафе с круглосуточным режимом работы, повышенным уровнем шума.

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Теги: #строительные работы