В Украине разрешили строить магазины на всех этажах жилого дома
В жилых домах разрешили на любых этажах размещать встроенные и встроенно-пристроенные помещения: магазины, кафе, салоны красоты и отделения банков.
Читайте такжеВ украинских поликлиниках могут появиться детские игровые комнаты
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и ЖКГ.
Новые государственные строительные нормы (ГСН) вступят в силу 1 декабря 2019 года. Ранее строить такие общественные помещения позволяли только до 3-го этажа включительно.
Норма распространяется исключительно на новые жилые дома.
"Обязательным требованием размещения такого встроенного заведения является выделение его в отдельный противопожарный отсек", - добавили в Минрегионе.
Под исключение попали помещения, которые негативно влияют на человека по уровню шума, вибраций, электромагнитных излучений и радиации. Например, кафе с круглосуточным режимом работы, повышенным уровнем шума.