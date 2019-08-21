В Украине меняются правила строительства жилых домов

Новые строительные нормы будут распространяться на жилые дома высотой до 73,5 метров включительно.

С 1 декабря в Украине вступят в силу новые государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию жилых домов "Жилые дома. Основные положения" с повышенными требованиями к энергоэффективности, инклюзивности и доступности жилья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на слова замминистра Льва Парцхаладзе.

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“Они (новые ГСН – УНИАН) позволяют проектировать кухни-ниши в квартирах, повышают требования к энергоэффективности жилья, его инклюзивности и доступности, регламентируют обязательные лифты в домах с 4-мя и более этажами, убирают старую норму проектировки радиоточек в каждой квартире, позволяют встраивать общественные заведения на любых этажах и еще много других изменений”, – цитирует пресс-служба Парцхаладзе.

Отмечается, что обязательные к исполнению новые строительные нормы будут распространяться на новое строительство, реконструкцию, капремонт и техническое переоснащение жилых домов высотой до 73,5 м включительно.

При этом дома с большей высотой будут регулироваться строительными нормами по высотным домам.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины разработало новый законопроект "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда", которым предлагается внедрить возможность реконструкции устаревшего жилья без привязки к этажности домов, тогда как сейчас реконструировать можно только дома до 5 этажей. Пока что Верховная Рада не поддержала законопроект.