«Азовсталь» установила новое очистное оборудование немецкой фирмы

Инвестиции в проект составили 8,1 млн грн.

Металлургический комбинат «Азовсталь» группы «Метинвест» завершил реконструкцию аспирации в дробильном отделении участка сыпучих и ферросплавов конвертерного цеха.

Как сообщает пресс-служба меткомбината, установлено очистное оборудование немецкой фирмы Lamellen – Jet. Проводятся пусконаладочные работы. Инвестиции в проект составили 8,1 млн грн.

К реконструкции аспирации в конвертерном цехе «Азовстали» приступили в 2017 году. Для установки нового очистного оборудования демонтировали старую аспирационную установку и изменили систему подачи материалов. Построили компрессорную и шкаф управления для подачи воздуха на фильтр, рассказали в пресс-службе.

Новый карманный фильтр с регенерацией закупили у немецкой фирмы Lamellen – Jet. Его производительность – 11000 куб. м/час.

«Для нас было важно значительно снизить выбросы пыли в атмосферу. Поэтому выбирали максимально эффективное и современное оборудование. Кроме того, чтобы выполнить экологические обязательства перед жителями города и при этом не останавливать конвертерный цех на период реконструкции, мы закупали уже дробленые материалы по стоимости на 20% выше, чем если бы подготавливали в отделении цеха. Экологизация металлургического производства – реальная задача, мы делаем уверенные шаги к чистому и современному металлургическому производству», - отметил генеральный директор комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

Пусконаладочные работы завершаются. Результаты замеров при работе новой аспирации подтверждают, что степень очистки соответствует лучшим европейским практикам, резюмировали в пресс-службе.