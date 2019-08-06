Бизнес настаивает на необходимости нового Трудового кодекса - ЕБА

Обновленный текст кодекса уже несколько лет ожидает рассмотрения во втором чтении в парламенте, однако он во многом не содержит реальных изменений трудового законодательства, поэтому его следует основательно доработать, сохранив ключевые новации.

Бизнес-сообщество приветствует анонсированные правительством изменения в действующее трудовое законодательство, однако считает необходимым преобразовать советский Кодекс законов о труде в современный Трудовой кодекс, а не направлять усилия на точечные изменения в трудовом законодательстве.

Читайте такжеБезналичные платежи составят пятую часть всех расчетов в 2019 году - прогноз ЕБА

В пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) отметили, что обновленный текст кодекса уже несколько лет ожидает рассмотрения во втором чтении в парламенте (законопроект №1658), однако, по мнению ЕБА, документ во многом не содержит реальных изменений трудового законодательства, поэтому его следует основательно доработать, сохранив ключевые новации.

Согласно сообщению, при разработке предложений в Трудовой кодекс ЕБА объединила прогрессивные HR-практики, которыми руководствуются международные и украинские компании в составе ассоциации.

В частности, бизнес ожидает создания возможности заключения трудовых договоров (контрактная форма взаимоотношений), а также срочных договоров; перехода от бумажной к электронной форме общения с работодателем.

Кроме того, ЕБА считает необходимым увеличить ежегодный отпуск с 24 до 30 дней, а также создать возможность проведения аттестации всех сотрудников - проверка как hard skills, так и soft skills.

Кроме того, бизнес ожидает либерализации и адаптации к требованиям современности отношений работодатель-профсоюз и пересмотра полномочия профсоюзов; упрощения процедуры найма и увольнения, в том числе введения возможности увольнения работников в случае совершения действий, за которые в соответствии с законодательством о предотвращении коррупции предусматривается уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.

Также сообщается, что бизнес-сообщество ожидает введения единой инспекции труда вместо ряда органов; перевода морально устаревшего классификатора профессий в категорию рекомендационных документов; расширения перечня лиц, которые могут быть трудоустроены без получения разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

"Бизнес рассчитывает на то, что в новой Верховной Раде, которая вскоре начнет свою работу, понимают важность принятия нового Трудового кодекса - правил, по которым работает вся страна, а потому его рассмотрение и принятие будет определено как первоочередная задача", - сообщили в пресс-службе, добавив, что ЕБА открыта к сотрудничеству с бизнесом и властью.

Справка УНИАН. В Украине действующий Кодекс законов о труде был принят еще в 1971 году, затем в него вносились многочисленные изменения, принималась масса подзаконных актов. По мнению бизнеса, документ устарел и не соответствует современным реалиям, в связи с чем не выполняется большинством работодателей, а действенные механизмы влияния на них практически отсутствуют.

С целью урегулирования данной проблемы был разработан новый проект Трудового кодекса, который подали в Раду еще в 2014 году, в 2015 году - приняли в первом чтении и отправили на доработку, которую закончили в мае 2017 года, но документ до сих пор находится в парламенте.