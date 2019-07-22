«АрселорМиттал Кривой Рог»: СБУ заморозила инвестиционный проект на $150 миллионов

По информации предприятия, изъятие оборудования делает невозможным продолжение программы модернизации и наносит комбинату прямые убытки.

Во время обысков на крупнейшем металлургическом предприятии Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» представители Службы безопасности Украины изъяли машину непрерывного литья заготовок, тем самым заморозив один из ключевых инвестиционных проектов комбината стоимостью 150 млн долл.

Читайте также"Тревожный вызов": Данилюк прокомментировал обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог"

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь предприятия Анна Гатилова.

«АрселорМиттал Кривой Рог» сообщает о том, что по результатам обыска следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области 20 июля были изъяты машина непрерывного литья заготовок №3 и отдельные элементы оборудования», - написала она.

По словам Гатиловой, изъятый комплекс новых машин является одним из ключевых инвестиционных проектов компании, стоимость которого составляет около 150 млн долл., что делает невозможным продолжение строительства по программе модернизации и наносит «АрселорМиттал Кривой Рог» прямые убытки.

Пресс-секретарь сообщила, что 20 июля на территорию комбината были допущены 18 представителей Службы безопасности Украины, специалист Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Центральной инспекции по ядерной и радиационной безопасности для проведения обыска машины непрерывного литья заготовок №3. Группа проверяющих зашла на предприятие в десять утра 20 июля и покинула территорию компании в три ночи 21 июля.

По информации Гатиловой, во время проверки были выполнены измерения радиационного поля оборудования и показатель оказался в рамках нормы. Однако на основании подозрений следователей о дооснащении радиоактивных источников в корпусе шести кристаллизаторов машины было принято решение изъять оборудование для дальнейшего исследования.

«АрселорМиттал Кривой Рог» считает события последнего времени новой точкой отсчета в отношениях государства с иностранными инвесторами и серьезным сигналом деловым кругам о реальном положении дел с защитой бизнеса в Украине… Руководство предприятия обращается лично к президенту Украины и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора», - отметила пресс-секретарь

Как сообщал УНИАН, 20 июля Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог».

17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.